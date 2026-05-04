El PSOE pide a al Ayuntamiento de Córdoba ampliar los horarios de las bibliotecas municipales en época de exámenes

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha exigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que planifique las medidas necesarias para reforzar las instalaciones municipales, tanto con una ampliación de horarios como con un aumento de los días de apertura, ya que, a su juicio, “los alumnos necesitan espacios adecuados y accesibles para preparar sus exámenes; sin embargo, año tras año se encuentran con que la oferta disminuye precisamente en plena época de estudio debido al cierre de centros”.

Según señala el PSOE de Córdoba en una nota de prensa, el Ayuntamiento debe garantizar una ampliación de horarios y un aumento de los días de apertura, especialmente en fines de semana, para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes en condiciones adecuadas.

La concejala ha vinculado esta situación a las incidencias que, según afirma, ya afectan al servicio en los centros cívicos de Córdoba, provocadas por la falta de sustitución de bajas médicas, permisos del personal y otras ausencias previstas. A ello se suma, ha indicado, que algunas instalaciones cierran o reducen su actividad coincidiendo con el periodo de máxima afluencia de estudiantes.

Más demanda de salas de estudio en mayo, junio y julio

Moya ha recordado que “que mayo sea un mes festivo en Córdoba no debe perjudicar a los estudiantes, quienes ya realizan el sacrificio de no poder disfrutar de las fiestas para cumplir con sus obligaciones académicas”.

Asimismo, el PSOE sostiene el volumen de alumnado que llena las bibliotecas a diario aumenta de manera exponencial en fechas cercanas a los exámenes en todos los niveles educativos y disponer de un espacio adecuado para la máxima concentración es una necesidad vital para muchos jóvenes cordobeses.

En este sentido, Moya ha reclamado que la red municipal refuerce su oferta durante los meses de mayo, junio y julio, coincidiendo con la preparación de la PEvAU y con las convocatorias universitarias. “Tanto los estudiantes universitarios como quienes preparan la PEvAU necesitan que la red de bibliotecas municipales refuerce su oferta, ampliando la apertura a los fines de semana durante los meses de mayo, junio e incluso julio”, ha defendido.

El PSOE reclama más personal para garantizar la apertura

La edil socialista ha criticado que esta demanda se repite desde hace años sin que, a su juicio, el Gobierno municipal del PP haya dado una solución estable. Moya considera que la situación evidencia una falta de apuesta por la educación pública y por los servicios municipales vinculados al estudio.

También ha señalado que, con el personal actual, resulta difícil cumplir el horario mínimo establecido por el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía o garantizar la apertura durante todo el año. Según la concejala, a las bajas médicas se suman permisos legales y de convenio habituales en estas fechas, lo que hace necesario reforzar la plantilla.

“El Ayuntamiento debe contar con trabajadores suficientes para cubrir todos los periodos del año y evitar que los derechos laborales supongan un perjuicio para los usuarios”, ha concluido Moya.