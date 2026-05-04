El PSOE de Córdoba presenta en una reunión con UGT un programa centrado en empleo, igualdad y reindustrialización

La número 1 por el PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del 17M, Silvia Mellado, ha mantenido este lunes una reunión con la dirección de UGT Córdoba, encabezada por su secretaria general, Encarna Laguna, en la que ha trasladado al frente de la candidatura provincial "el impulso del programa socialista de María Jesús Montero" al empleo de calidad, la conciliación, los itinerarios formativos para combatir el paro, y el plan tolerancia cero en siniestralidad laboral.

En una atención a medios junto a Encarna Laguna, Silvia Mellado ha puesto en valor el programa socialista en el contexto nacional de los buenos datos de empleo y afiliación por las medidas emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y los buenos datos económicos del país, medidas que han motivado que por primera vez se alcancen los 22,5 millones de afiliados y que la tasa de desempleo caiga al 10,8%, el mejor dato en el primer trimestre desde 2008.

Pone en valor el "meteórico" incremento de los contratos indefinidos

La cabeza de lista por la provincia se ha referido también al “meteórico” incremento de los contratos indefinidos y de la estabilidad laboral desde la contrarreforma laboral emprendida por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez que, en sus palabras, “ha revolucionado el mercado del empleo en nuestro país pese a las patadas en las espinillas, trabas y el voto en contra del PP en el Congreso, siempre en contra de cualquier medida progresista que el tiempo, los datos económicos, los sindicatos y las propias empresas han dado por satisfactoria”.

En esta línea, ha informado a UGT de la prioridad del PSOE y de la candidata María Jesús Montero en la defensa de los servicios públicos “que son los que anclan y afianzan a la clase media trabajadora andaluza”, todo ello de la mano de los sindicatos “con una fuerte alianza y con diálogo social para sacar adelante las mejores medidas para los trabajadores y trabajadoras y avanzar aún más en conciliación laboral, sobre todo para los autónomos y para la mujer, que está siempre en desventaja por la tradicional situación de dependencia que afronta en el hogar con nuestros mayores y los hijos”.

Medidas económicas del PSOE

Ya en el encuentro con la dirección de UGT, Mellado ha desvelado algunas de las medidas programáticas socialistas de cara a las elecciones del 17 de mayo, entre ellas la creación de una Consejería de Igualdad entre mujeres y hombres, con competencias transversales en el conjunto del Gobierno andaluz, que garantice la integración efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, así como la aprobación en los primeros 12 meses de legislatura de una Estrategia Andaluza de Igualdad 2026–2030, con objetivos evaluables en materia de brecha salarial, empleo, salud, violencia de género y corresponsabilidad, y una especial atención al mayor abandono temprano y menor desempeño académico de los niños y adolescentes, así como a los itinerarios estereotipados.

Reunión del PSOE con UGT. / CÓRDOBA

En economía, Silvia Mellado ha apuntado la creación del Instituto Andaluz de Finanzas como instrumento público de financiación para proyectos estratégicos de reindustrialización, transición ecológica y digitalización, además de impulsar un Plan de Nueva Modernización de Andalucía que concentrará inversión pública, política industrial y fondos europeos con objetivos medibles en empleo, innovación y cohesión social, y una reforma fiscal autonómica basada en la progresividad, la justicia social y la suficiencia financiera, que garantice que quienes más tienen contribuyan más, y que esté plenamente alineada con la financiación de los servicios públicos, evitando decisiones que comprometan la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia.

Defiende un sistema de condicionalidad social en las ayudas públicas

Por último, y en relación con el empleo, Silvia Mellado ha reseñado una propuesta socialista para establecer un sistema de condicionalidad social en las ayudas públicas, de manera que cualquier empresa que reciba financiación o apoyo de la Junta de Andalucía deba cumplir criterios claros de empleo digno; igualdad de género; sostenibilidad ambiental y arraigo territorial.

“Queremos garantizar que ninguna empresa beneficiaria de ayudas públicas pueda deslocalizar su actividad, evitando que los recursos públicos financien procesos de cierre o traslado que destruyan empleo en Andalucía, e implantaremos el derecho efectivo a un itinerario personalizado de inserción laboral, garantizando que toda persona desempleada reciba orientación, formación y acompañamiento adaptado, con seguimiento continuo y objetivos de inserción”, ha afirmado para concluir que acometerán una transformación del Servicio Andaluz de Empleo para convertirlo en una agencia moderna, proactiva, centrada en las personas para mejorar la intermediación laboral y anticipar necesidades del mercado.

Por su parte, Encarna Laguna ha agradecido a la candidatura del PSOE de Córdoba la reunión en su sede provincial y ha mostrado la sintonía del sindicato con la apuesta del PSOE en Andalucía por recuperar los servicios públicos, especialmente en el caso de la sanidad pública.

Laguna ha trasladado la necesidad de que en Córdoba se produzca definitivamente “ese necesario salto que permita un cambio de modelo productivo con una industrialización que garantice un future para nuestra tierra”, al tiempo que ha mostrado a los candidatos socialistas la preocupación del sindicato por “una subida de salarios que es muy necesaria para que las familias puedan afrontar la subida de precios”, así como la necesidad de moderar los precios de la vivienda, “para hacerlas más asequibles y accesibles, especialmente a los jóvenes”.

La secretaria ugetista ha expresado la lucha del sindicato por la implantación de “políticas feministas que permitan romper el techo de la desigualdad laboral y el paro femenino” y ha mostrado su satisfacción por los planteamientos del PSOE andaluz en torno a la conciliación familiar.