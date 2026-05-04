El precio del alquiler sigue subiendo en Córdoba, aunque lo hace al menor ritmo en casi tres años

El precio del alquiler a nivel interanual sigue subiendo tanto en la provincia de Córdoba (4,7%) como en la capital (3,4%) pero, en ambos casos, a un ritmo cada vez más lento, atemperándose en su crecimiento y apuntando, a falta de que se confirme esta tendencia en meses sucesivos, a un periodo meseta tras varios años de importantes subidas.

Es la principal conclusión del informe elaborado por el portal inmobiliario web Idealista con datos del pasado mes de abril de 2026, que miden la evolución anual, así como la mensual y trimestral.

Zoco-Poniente-Vistalegre registra un aumento de casi el 20%

De hecho, el crecimiento experimentado en la capital cordobesa (3,4%) es el menor en casi tres años, ya que no subía con tan poca intensidad desde el mes de junio de 2023, cuando lo hizo un 1,9%. Por barrios, destaca el gran auge de la renta de alquiler experimentado en Zoco-Poniente-Vistalegre, con un 18,6%, mientras que el mayor descenso se registra en Noreña-Figueroa (-10,2%). En la provincia, la subida también se ha moderado mucho, y con el 4,7% experimentado es la menor desde octubre de 2024, es decir, en año y medio.

A nivel nacional, la subida anual ha sido del 5,2% hasta los 15 euros el metro cuadrado, con un incremento del 0,4% en los tres últimos meses, y sin variación respecto al mes de marzo. En la provincia de Córdoba, el precio del metro cuadrado asciende ya a los 8,9 euros, mientras que en la capital llega a los 9,3 euros. Así, un piso tipo de 90 metros cuadrados costaría cada mes a su inquilino, de media, 801 euros en la provincia, mientras que en la capital alcanza los 837 euros.

Barcelona y Tarragona, las únicas capitales de España con descensos

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a abril del año pasado, con solo dos excepciones: Barcelona (-7,6%) y Tarragona (-0,4%). El incremento más pronunciado es el de Pontevedra donde las expectativas de los caseros subieron un 14%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,4%), Toledo (12,1%), Huelva (10,8%), Zamora y Oviedo (10,7% en ambos casos). Por el contrario, Girona (0,3%), Ávila (0,7%), A Coruña (1,9%), Lugo (1,9%) y Vitoria (2%) son las subidas menos pronunciadas del último año.

Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria / EFE / Román G. Aguilera

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido totalmente alcista, ya que el alquiler sube en Palma (10,4%), Alicante (8,7%), Madrid (8,6%), Sevilla (6,7%), Bilbao (5,8%), Málaga (5,8%), Valencia (5,2%) y San Sebastián (4,3%).

Madrid se convierte en la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,3 euros/m2, seguida por Barcelona (22 euros/m2) y Palma de Mallorca (19,1 euros/m2). Les siguen San Sebastián (18,7 euros/m2), Valencia (16,4 euros/m2), Málaga (16,3 euros/m2) y Bilbao (15,9 euros/m2). Por el contrario, Zamora (7,9 euros/m2) y Ourense (8 euros/m2) son las capitales con la renta más económica.

El precio del alquiler sube en 49 de 50 provincias de España

El precio del alquiler sube en 49 de las 50 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Barcelona (-8,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Lleida (14,7%), Toledo (12,5%), Guadalajara (12,4%) y Segovia (12,2%). Por el contrario, Cantabria (0,6%), Girona (0,8%) y Navarra (1,4%) representan las menores subidas. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 9%.

Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,2 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (19,8 euros/m2). Les sigue Barcelona (18,6 euros/m2), Málaga (17 euros/m2), Guipúzcoa (16,6 euros/m2), Las Palmas (15,9 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros/m2). Jaén (6,9 euros/m2), Ciudad Real y Zamora (7,3 euros/m2 en ambos casos) en cambio, son las provincias más económicas.

El índice de precios inmobiliarios de idealista Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. En marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica. Además, se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado. Datos recopilados y analizados por idealista/data, la proptech de idealista que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal. Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.

Todas las regiones menos Cataluña (-8,6%) experimentan subidas en sus rentas desde abril del año pasado. Castilla-La Mancha (11,6%) lidera los incrementos seguida de la Comunidad de Madrid (9%), Aragón (8,9%), Asturias (8,3%), Andalucía (8,2%) y la Comunidad Valenciana (8,1%). Por debajo del 8% se encuentran las subidas de Extremadura (7,9%), Castilla y León (7,6%), Canarias (7,3%) y la Región de Murcia (6,6%). Bajo el umbral de la media nacional se encuentran La Rioja (4,5%), Galicia (4,3%), Baleares (4%), Euskadi (3,9%), Navarra (1,4%) y Cantabria (0,6%),

La Comunidad de Madrid (21,2 euros/m2), Baleares (19,8 euros/m2) y Cataluña (17,1 euros/m2) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,7 euros/m2) y Euskadi (15,1 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,5 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,6 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

[Puede consultar aquí el informe con todos los precios actualizados al mes de abril de 2026]