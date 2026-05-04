Petit Palace incorpora los dos hoteles Soho Boutique de Córdoba en su alianza con la cadena malagueña

La cadena hotelera Petit Palace y la malagueña Soho Boutique Hotels han formalizado una alianza estratégica que da lugar una operadora de hoteles boutique urbanos con más de 70 establecimientos para finales de 2027, entre los que se encuentran los dos hoteles Soho Boutique de Córdoba, el situado en la avenida de América y el de Capuchinos. El acuerdo, firmado este pasado 30 de abril, se ejecutará en dos fases y contempla la creación de una joint venture para desarrollar nuevos proyectos en destinos estratégicos.

La alianza, que cuenta con el respaldo unánime de los accionistas de ambas compañías, permitirá constituir "la mayor operadora de hoteles boutique urbanos independientes de la Península Ibérica", según han manifestado en un comunicado conjunto con declaraciones de Ignacio Urbelz, consejero delegado de Petit Palace, y Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique, y recogido por La Opinión de Málaga, periódico del mismo grupo que Diario Córdoba.

"El resultado de la operación será la mayor operadora de hoteles boutique urbanos independientes de la Península Ibérica, con una posición competitiva inigualable que permitirá abordar con garantías el siguiente paso de la expansión internacionalizando la compañía", han precisado ambas compañías.

Una habitación del hotel Soho Boutique de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El acuerdo, que multiplica por dos los activos actuales de Petit Palace se ejecutará en dos etapas diferenciadas para "garantizar la estabilidad operativa". Las dos empresas destacan que la alianza "aúna el conocimiento del sector boutique de ambas y la complementariedad de los destinos, generando evidentes ventajas de escala para continuar el crecimiento".

Una operación en dos fases

En una primera fase, Petit Palace incorporará doce establecimientos de Soho Boutique Hotels, entre los que se encuentra el de Córdoba, y activa una sociedad conjunta dedicada al desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, con lo que Petit Palace gestionará más de 50 hoteles, con casi 3.300 habitaciones, más de 800 empleados y una facturación anual superior a 180 millones de euros.

Petit Palace es una de las principales operadoras hoteleras independientes de la península ibérica, especializada en hoteles boutique urbanos en las grandes ciudades de España y Portugal.

Acceso al hotel Soho Boutique de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Por su parte, Soho Boutique Hotels, cadena malagueña que sigue en manos de sus fundadores, tiene hoteles en las principales ciudades del país y es líder en Andalucía, estando presente además en Marruecos y con varios proyectos de expansión en Italia, donde prevé "una importante expansión". En los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento en destinos urbanos clave, consolidando una propuesta basada en ubicaciones céntricas, diseño cuidado y una experiencia adaptada tanto al viajero de ocio como al cliente de negocios.

La segunda etapa, prevista antes del 31 de diciembre de 2027, integrará el resto del portfolio de Soho Boutique Hotels, incluido el de Capuchinos, "completando la integración del conjunto de activos conforme se alcancen los hitos operativos establecidos por ambas partes".

Sobre los Soho Boutique de Córdoba

El hotel Soho Boutique de Córdoba es un establecimiento de cuatro estrellas inaugurado en julio de 2021. En una ubicación estratégica, entre el centro y la estación de trenes, cuenta con siete plantas y 93 habitaciones, además de una piscina, un sótano que conserva y un muro romano hallado durante su construcción También dispone de aparcamiento.

El Soho Boutique Capuchinos & Spa fue inaugurado en septiembre de 2016 se ubica junto a la emblemática plaza y cuenta con 27 habitaciones, spa, bar-terraza y es un establecimiento dog friendly.