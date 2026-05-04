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Arte y patrimonio

El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba

La Fundació de les Arts i els Artistas de Barcelona gestionará la sala museística que abrirá sus puertas en Caballerizas Reales

Espacio en el ala norte de Caballerizas donde se ubicará el museo.

Espacio en el ala norte de Caballerizas donde se ubicará el museo. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba, las Caballerizas Reales. Así se refleja en el protocolo de intenciones firmado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y por Xavier Bassons, representante de la Fundació de les Arts i els Artistas de Barcelona, entidad privada que gestiona el MEAM. Mediante una concesión demanial, el Ayuntamiento cederá a la citada fundación varios espacios de Caballerizas para que abra un museo de arte figurativo. El Consistorio, previamente, intervendrá en el monumento, y la fundación gestionará la sala museística pagando un canon.

Córdoba, “la primera gran subsede” del MEAM

Según se recoge en el protocolo firmado, “la relación entre el MEAM y Córdoba es profunda y bidireccional”. En 2021, la Sala Vimcorsa acogió la exposición El renacer de la figuración, y hay una “estrecha” vinculación entre artistas cordobeses y el museo. Este arraigo artístico, se recoge en la declaración de intenciones, “justifica plenamente que Córdoba sea la ciudad elegida para albergar su primera gran subsede”.

Futura sala de exposiciones, en caballerizas reales

Espacio del ala norte de Caballerizas donde irá el museo. / MANUEL MURILLO

Los espacios de Caballerizas destinados a museo

La subsede del MEAM ocupará dos espacios en exclusiva de Caballerizas. Por un lado, los niveles 1 y 2 del ala norte, es decir, la parte alta de las cuadradas que dan a la calle Caballerizas Reales; y el ala este, la que da a la antigua entrada del Alcázar y cuyo proyecto de rehabilitación ya está en marcha.

Uso compartido con Córdoba Ecuestre

Además, cabe recordar que el monumento, que es propiedad del Ayuntamiento, está gestionado por Córdoba Ecuestre, que seguirá funcionando en el mismo y que compartirá espacio con la fundación que llevará el museo. El hecho de que el edificio esté destinado a dos concesiones administrativas para usos distintos (ecuestre y museístico) supone que muchos espacios vayan a ser utilizados por ambas entidades. Por lo tanto, el mantenimiento también será compartido, pero en proporción al espacio que use cada entidad. Según el protocolo, la participación estimada que corresponderá a la fundación artística será, aproximadamente, del 10,94 %.

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En cuanto a esos espacios compartidos será, entre otros, la puerta y galería de acceso principal; algunas dependencias de escasa entidad situadas en el lado derecho del portal de entrada que aprovechan parte del hueco de la escalera norte; el núcleo de la escalera principal y los espacios anexos en todas las plantas; la cubierta plana del cuerpo norte del picadero, el castillete del ascensor, la escalera de acceso a dicha cubierta y el hueco de instalaciones.

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