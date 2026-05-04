Patrimonio
El Ministerio de Cultura inicia la declaración como BIC de la sede de Casa Árabe en Córdoba
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes valora los "valores culturales suficientes" del edificio para su protección
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura, ha iniciado los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la sede de Casa Árabe, una institución con sede en Córdoba, en concreto, en la calle Samuel de los Santos y Gener. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la incoación del expediente para someterlo a información pública al considerar que el edificio reúne los “valores culturales suficientes” para su declaración como BIC.
En la publicación del BOE se detalla que la sede de Casa Árabe se sitúa en un inmueble que surge de la unión de cinco casas, enlazadas por galerías, pasadizos y escalinatas, cuatro patios y un torreón datados de entre los siglos XIV y XVI. Diferentes investigadores estiman que el edificio principal fue construido en torno a 1500, añadiendo en este momento elementos de otras épocas como las arquerías mudéjares del patio de entrada, pertenecientes al siglo XIV.
Los habitantes del edificio
La casa sirvió de vivienda de importantes linajes procedentes de Córdoba como son los Venegas y los Córdoba. La familia de los Venegas, de origen portugués y judío se establece a inicios de la conquista de la ciudad ganando derecho de propiedad de diferentes tierras donde fundan su mayorazgo. Dentro de las propiedades de la familia se encuentra este edificio, aunque se desconoce con exactitud si perteneció al mayorazgo. Esta familia se asociará con los primeros linajes cordobeses a través de diferentes políticas matrimoniales que los vinculan con casas eminentes como son la de los Córdoba, los Cárcamo y Méndez Sotomayor.
El edificio en el siglo XX
A inicios del siglo XX, el edificio pertenece a doña Margarita Fernández de Córdoba y Doñamayor, quien alquila durante un largo periodo el espacio al Estado. En 1921 el inmueble pasa a albergar el Museo Arqueológico de Córdoba. En esta etapa se produce el descubrimiento de las pinturas murales por el arqueólogo Samuel de los Santos y Gener, en concreto, en 1928.
En 1972, la familia de los Fernández de Córdoba ofrece al Estado la venta del inmueble. Esta adquisición se formaliza por parte del Ministerio de Educación y Ciencia con el fin de albergar en su interior el Museo Etnológico y de Artes Populares de Córdoba, sin embargo, este museo no llega a inaugurarse. Durante este periodo se realizarán diferentes intervenciones en el edificio, debido a su deficiente estado de conservación.
Casa Árabe
Casa Árabe es un consorcio institucional en el cual participa la Administración General del Estado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Maeuec), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Comunidad Autónoma de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba. Forma parte de la Red de Casas del Maeuec, operando como un centro estratégico para las relaciones de España con el mundo árabe y cuenta con dos sedes localizadas en Madrid y Córdoba.
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