Miguel Moro Aguilar, director de Casa Árabe, sobre la declaración BIC en Córdoba: "El edificio es una verdadera joya"

El director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, ha celebrado el inicio de los trámites para que la sede de la institución en Córdoba sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC). En declaraciones a este periódico, Moro Aguilar ha destacado que la sede de Casa Árabe en Córdoba, situada en la calle Samuel de los Santos y Gener, es "una verdadera joya", tanto desde el ámbito arquitectónico como patrimonial.

El director de Casa Árabe entiende que la Casa Mudéjar, sede de la institución en la ciudad, "es una casa muy querida para los cordobeses y para toda la ciudad", por lo que considera que esta declaración como BIC supone que la ciudad pueda estar de enhorabuena.

El director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar. / CÓRDOBA

La sede de Casa Árabe en Madrid ya es BIC

Moro Aguilar ha recordado, además, que la sede madrileña de Casa Árabe ya cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural. El director de Casa Árabe recuerda que el nombramiento se produjo el año pasado, para un edificio situado en las Escuelas Aguirre, en el número 62 de la calle Alcalá.

La sede de Casa Árabe aspira a ser BIC / A. J. GONZÁLEZ

Sobre el procedimiento para que la sede de Córdoba sea BIC, el director general de Casa Árabe ha detallado que tras la declaración de Madrid, se reunió con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, a quien le trasladó la singularidad del edificio de Córdoba. A raíz de dicho encuentro, el Ministerio de Cultura ha incoado de oficio esta declaración, que ahora se somete a información pública antes de ser definitiva.