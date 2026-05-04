La Junta de Andalucía oferta en Córdoba cursos gratuitos de IA, realidad virtual y 'smart cities': plazas, requisitos y fecha de inicio

La formación tecnológica abre nuevas puertas laborales en Córdoba. La provincia contará con 135 plazas gratuitas en tres cursos especializados en Inteligencia Artificial y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada e Internet de las Cosas y Smart Cities, dentro del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G impulsado en Andalucía.

Según ha informado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, María Dolores Gálvez, el plazo de inscripción ya está abierto para estas acciones formativas, que forman parte de una convocatoria andaluza con 17 cursos gratuitos y un total de 765 plazas distribuidas por todas las provincias.

En el caso de Córdoba, está prevista una edición de cada especialidad, con 45 plazas por curso. El primero en comenzar será el de Internet de las Cosas, previsto para el 20 de mayo. El curso de Realidad Virtual y Aumentada tiene previsto su inicio el 9 de julio, mientras que la formación en Inteligencia Artificial y Big Data arrancará en septiembre.

Cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad

La programación está desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, y busca acercar a la ciudadanía a tecnologías con una presencia cada vez mayor en el mercado laboral.

Gálvez ha destacado que estos cursos suponen “una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana”.

La delegada ha subrayado además que la formación está orientada a que el alumnado pueda adquirir “conocimientos aplicables”, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación ante unos entornos laborales en transformación.

Los tres itinerarios formativos previstos en Córdoba son:

Programación de soluciones IoT y Smart Cities , centrado en el desarrollo de aplicaciones vinculadas al Internet de las Cosas y a las ciudades inteligentes

, centrado en el desarrollo de aplicaciones vinculadas al y a las ciudades inteligentes Programación en Realidad Virtual y Aumentada , orientado a tecnologías inmersivas con aplicaciones en educación, turismo, industria o servicios

, orientado a tecnologías inmersivas con aplicaciones en educación, turismo, industria o servicios Programación en Inteligencia Artificial y Big Data, enfocado en herramientas digitales con creciente demanda profesional

Formación flexible, online y presencial

Cada curso tendrá una duración de 150 horas, repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula para facilitar el desarrollo práctico de contenidos y proyectos.

La formación está dirigida de forma prioritaria a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes podrán ser ocupadas por personas trabajadoras que quieran mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder a estos cursos no se requieren conocimientos tecnológicos previos. Sí será necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibirá un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Según señala la Junta, las personas interesadas pueden consultar los contenidos, requisitos, fechas e inscripciones en este enlace o a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía.