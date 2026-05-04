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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 4 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Muestra ‘Los pasos del pecado’

Muestra ‘Los pasos del pecado’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Muestra

‘Los pasos del pecado’

Exposición de Mercedes Daza donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘Cuando la fotografía conoció al libro. Córdoba en la historia del libro fotográfico’

Tendrá lugar la última visita guiada a la exposición de la mano de su comisario, Antonio Jesús González. La muestra organizada con motivo del 200 aniversario de la primera instantánea de la Historia, estará abierta hasta el 8 de mayo y cuenta con ejemplares de la Biblioteca Central así como de importantes coleccionistas y colecciones.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Central.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 10.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

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