Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 4 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Muestra
‘Los pasos del pecado’
Exposición de Mercedes Daza donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 10.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘Cuando la fotografía conoció al libro. Córdoba en la historia del libro fotográfico’
Tendrá lugar la última visita guiada a la exposición de la mano de su comisario, Antonio Jesús González. La muestra organizada con motivo del 200 aniversario de la primera instantánea de la Historia, estará abierta hasta el 8 de mayo y cuenta con ejemplares de la Biblioteca Central así como de importantes coleccionistas y colecciones.
CÓRDOBA. Biblioteca Central.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 10.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’
Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
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