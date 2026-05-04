Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patios de CórdobaGuía de los PatiosCasa ÁrabeMuseo EuropeoObras La ViñuelaEscuelas de veranoPuente de AlcoleaCoto CórdobaAdelante AndalucíaPueblo más bonitoCCFCocaína en el maleteroPresunta compra votos HinojosaPrecio del alquilerGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 4 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 5 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Luis Padillo Flores

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

María Pilar Torres Murillo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Álvarez Pérez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

María López López

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Cristina Berastegui Delgado

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  3. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  4. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  5. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  6. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  7. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  8. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad

Los fallecidos en Córdoba el lunes 4 de mayo

Los Patios de Córdoba abren sus puertas con miles de visitas en un día primaveral de sol radiante sin calor

Los Patios de Córdoba abren sus puertas con miles de visitas en un día primaveral de sol radiante sin calor

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El PSOE pide a al Ayuntamiento de Córdoba ampliar los horarios de las bibliotecas municipales en época de exámenes

El PSOE pide a al Ayuntamiento de Córdoba ampliar los horarios de las bibliotecas municipales en época de exámenes

Miguel Moro Aguilar, director de la Casa Árabe, sobre la declaración BIC en Córdoba: "El edificio es una verdadera joya"

Petit Palace incorpora los dos hoteles Soho Boutique de Córdoba en su alianza con la cadena malagueña

Petit Palace incorpora los dos hoteles Soho Boutique de Córdoba en su alianza con la cadena malagueña

El Ministerio de Cultura inicia la declaración como BIC de la sede de Casa Árabe en Córdoba

El Ministerio de Cultura inicia la declaración como BIC de la sede de Casa Árabe en Córdoba

La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba Mariví Serrano planta cara a la misoginia digital: "Soy una Charo y voy a presentarme"

Tracking Pixel Contents