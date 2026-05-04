Los fallecidos en Córdoba el lunes 4 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 5 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Luis Padillo Flores

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

María Pilar Torres Murillo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Álvarez Pérez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

María López López

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael

Ana Cristina Berastegui Delgado

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