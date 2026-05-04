Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 4 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 5 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Luis Padillo Flores
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
María Pilar Torres Murillo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Rafael Álvarez Pérez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
María López López
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael
Ana Cristina Berastegui Delgado
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad