La ejecución del puente de Alcolea se retrasa de nuevo hasta julio de 2026 por problemas técnicos y meteorológicos

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado una tercera ampliación del plazo de ejecución de las obras de construcción del nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, para el acceso a las urbanizaciones El Sol y Encinares de Alcolea en Córdoba capital. La actuación fue adjudicada por el Ayuntamiento de Córdoba a la empresa Sepisur XXI S.L. En julio de 2023 se firmó el acta de replanteo de la obra con un plazo inicial de ejecución de siete meses. De este modo, el primer fin de obra quedó fijado para febrero de 2024. Sin embargo, distintos motivos han ido retrasando hasta tres veces la finalización del puente que, ahora tras la aprobación de esta tercera prórroga con tres meses más, deberá estar concluido este verano.

El nuevo puente de Alcolea que construye Sepisur es muy demandado por la barriada periférica, especialmente por los vecinos de la urbanización de Encinares de Alcolea. La razón es que el acceso actual a esta zona de Alcolea se hace a través del puente de los Piconeros, por donde no pueden pasar dos vehículos a la vez ni un autobús. Urbanismo optó por la construcción de un nuevo puente dado que el de los Piconeros está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Otros modificados del proyecto

El primer modificado de la obra del nuevo puente de Alcolea es de febrero de 2024, cuando se puso de manifiesto la necesidad de redactar y ejecutar un proyecto modificado con asignación económica, al no haberse incluido inicialmente determinadas unidades de obra necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, así como por la existencia de afecciones relevantes a servicios afectados. Más tarde, se aprobó un modificado del proyecto, en enero de 2025, fijándose un nuevo plazo de ejecución de seis meses, quedando la fecha de finalización el 22 de julio de 2025.

Obras en el puente de Alcolea. / A. J. González

Sin embargo, y como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas durante los primeros meses de 2025, así como de los retrasos en el suministro de perfilería metálica específica no fabricada en España, se tramitó y aprobó una ampliación del plazo de cinco meses, estableciéndose como nueva fecha de finalización de las obras el 31 de diciembre de 2025.

Entonces, como consecuencia de los retrasos producidos durante el proceso de fabricación en taller de la estructura metálica singular, el elemento principal del tablero del puente encargado a una empresa especializada, derivados de incidencias internas en su planificación industrial ajenas al contratista, se tramitó y aprobó una segunda ampliación del plazo de cuatro meses, estableciéndose como nueva fecha de finalización de las obras el 30 de abril de 2026.

Nueva petición de prórroga de obra del puente de Alcolea

Ahora, en un nuevo escrito de fecha 27 de abril de 2026, la empresa adjudicataria solicita la tercera ampliación de plazo porque la ejecución del puente contempla el montaje en obra de una estructura metálica singular de gran envergadura, cuya instalación requiere medios auxiliares de elevada capacidad, concretamente la utilización simultánea de dos grúas de 750 t, imprescindibles para garantizar las condiciones de seguridad y operatividad durante las maniobras de izado y colocación del tablero. El desarrollo de estos trabajos, apunta la empresa, se ha visto condicionado por la concurrencia de nuevo de episodios de precipitaciones significativas, que han afectado a la estabilidad del terreno, a las condiciones de seguridad en las operaciones de elevación y a la viabilidad de implantación de los equipos de gran tonelaje, impidiendo la ejecución de los trabajos en las ventanas temporales inicialmente previstas. Además, la disponibilidad en el mercado de grúas de gran capacidad (≥ 750 t) es muy limitada, debido al reducido número de empresas especializadas que disponen de este tipo de maquinaria, lo que ha dificultado la reprogramación inmediata de los trabajos tras los episodios de lluvia.

Así será el nuevo puente de Alcolea. / CÓRDOBA

Por condicionantes logísticos asociados al transporte de la estructura metálica, derivados de sus dimensiones y limitaciones de gálibo, ha sido necesario ejecutar en obra un número significativo de uniones soldadas que no pudieron realizarse en taller. Estas operaciones de soldadura “in situ”, de elevada exigencia técnica, han requerido --sostiene la empresa-- la aplicación de procedimientos cualificados conforme a normativa, así como la realización de los correspondientes controles de calidad mediante ensayos no destructivos, tales como inspección visual, líquidos penetrantes y ultrasonidos, lo que ha supuesto una extensión adicional de los plazos de ejecución.

Meteorología adversa y falta de medios

De este modo, la combinación de las condiciones meteorológicas adversas, la limitación en la disponibilidad de medios auxiliares críticos y la necesidad de ejecución y control de soldaduras en obra ha provocado retrasos en el montaje de la estructura metálica, al tratarse de una unidad de obra situada en la ruta crítica del cronograma, algo que ha condicionado -dice la empresa- el desarrollo de las fases posteriores.

La Gerencia de Urbanismo entiende que todas estas causas están debidamente justificadas, que son ajenas al contratista y no estaban previstas en la planificación inicial, y por ello se aprueba una tercera ampliación del plazo de ejecución de las obras por un período adicional de 3 meses más, trasladando la fecha de finalización de los trabajos al 31 de julio de 2026.