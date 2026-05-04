Detenido por robar jamones y joyas en dos comercios de Fuente Palmera tras entregar transferencias bancarias falsas

La Guardia Civil ha detenido a una persona, e investigado a otra, como presuntas autoras de dos delitos de estafa cometidos en comercios de la localidad de Fuente Palmera (Córdoba), con una cantidad total defraudada de 6.090,35 euros, según apunta este cuerpo en una nota de prensa. El método empleado fue el de la expedición de supuestas transferencias bancarias para el pago de los productos, que posteriormente se demostraban falsas.

Las pesquisas comenzaron tras dos denuncias de dos propietarios de comercios de este municipio por hechos sucedidos en el mes de marzo. En concreto, se sustrajeron jamones ibéricos por valor de 1.324,35 euros de una carnicería y objetos de una joyería por importe de 4.766 euros.

Pedidos de elevado valor económico por teléfono y mensajería

De las gestiones practicadas por los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Córdoba, se pudo determinar que ambos hechos "habían sido cometidos por la misma persona, utilizando un modus operandi similar", ya que el autor "contactó con los responsables de los establecimientos por teléfono y mensajería instantánea" para realizar "pedidos de elevado valor económico".

Jamones, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Una vez asegurado el material y las condiciones de entrega, remitió a los comerciantes "justificantes de transferencias bancarias que aparentaban ser válidos, si bien posteriormente se comprobó que eran falsos, no habiéndose realizado ingreso alguno en las cuentas de los establecimientos afectados". Como consecuencia del engaño, los comerciantes procedían a la entrega de la mercancía sin haber cobrado el dinero.

Una segunda persona fue colaboradora necesaria

La Guardia Civil continuó con las pesquisas "hasta lograr identificar y localizar al presunto autor de los hechos, así como a una segunda persona que participó en las estafas", explica el instituto armado en su nota. Fruto de todo ello, se logró detener al primero de los sospechosos e investigar a esta segunda persona como "colaboradora necesaria".

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.