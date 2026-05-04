Cuatro patios, varias casas, pasadizos y escalinatas: la amplia historia de la sede de Casa Árabe en Córdoba que aspira a ser BIC

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar a la sede de Casa Árabe en Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC). Entiende el departamento de Ernest Urtasun que el inmueble reúne "valores culturales suficientes" para esta distinción, pues el edificio, que se estima fue construido en torno a 1500, aglutina notables manifestaciones estilísticas y arquitectónicas propias del arte mudéjar y del andalusí, así como unos moradores que hablan de la historia de la ciudad.

Patios, pasadizos y escalinatas de la Casa Mudéjar

La sede cordobesa de Casa Árabe se ubica en el inmueble conocido como la Casa Mudéjar, situada en la calle Samuel de los Santos Gener, antes conocida como Velázquez Bosco y previamente Calleja Barrera de la calle Comedias y calle del Tesorero, nombres todos ellos asumidos en función de los personajes de esta callejuela o en atención a los habitantes del edificio.

Imagen de archivo de una actividad celebrada en Casa Árabe por el Día de las Personas Mayores. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Se trata de un inmueble caracterizado por la disposición en torno a distintos patios siguiendo la construcción arquitectónica típicamente mudéjar. Dice el Ministerio de Cultura que su "planta laberíntica" se organiza alrededor de cuatro patios. Los dos primeros de gran importancia en la composición y los otros dos más pequeños. Es bastante común, como se aprecia en algunas casas del ámbito cordobés, esta distinción entre patio principal y otros más modestos y pequeños para las dependencias de carácter privado.

Rodeando del patio se ubican las casas y las salas principales, todas ellas con funcionalidades distintas y con un claro origen en el mundo musulmán. En este caso, la Casa Mudéjar-Casa Árabe surge de la unión de cinco estrechas casas, enlazadas por galerías, pasadizos y escalinatas y cuatro patios además de un torreón que se eleva sobre una de las casas principales ofreciendo una vista panorámica del centro histórico.

Patio de Casa Árabe, que abre dentro del Festival de Patios, aunque fuera de concurso. / A. J. GONZÁLEZ

Los históricos moradores de la sede de Casa Árabe en Córdoba

Desde los tiempos de la reconquista, el repartimiento de los solares más próximos a la Mezquita-Catedral se hizo en atención a los más poderosos y allegados al rey así como en compensación de la participación en la contienda de forma más activa. Según certifican arquitectos e investigadores, este inmueble sirvió de morada a personajes de relevancia local entre los siglos XIV y XV.

Manifestaciones estilísticas en la sede cordobesa de Casa Árabe

En su conjunto, el edificio presenta notables manifestaciones estilísticas y arquitectónicas propias del arte mudéjar como son los arcos polilobulados y de medio punto de fábrica de ladrillo aplantillado, así como del arte andalusí como se aprecia en los capiteles de tradición califal o la disposición de estrechas casas en torno a patios y fuentes además de los programas decorativos con motivos de ataurique, inscripciones en caligrafía árabe y las composiciones de lacería, entre otros elementos ornamentales.

Imagen de archivo de un concierto celebrado en uno de los patios de Casa Árabe. / FRANCISCO GONZÁLEZ

El edificio fue sede del Museo Arqueológico de Córdoba

En el transcurrir del siglo XX se han llevado a cabo distintas obras de restauración y recuperación. En 1921, el inmueble pasó a albergar el Museo Arqueológico de Córdoba, época en que se produce el descubrimiento de las pinturas murales de tipología figurativa cristiana por el arqueólogo Samuel de los Santos y Gener. Posteriormente, en 1962 don Fernando Fernández de Córdoba y Martel adquiere el edificio a su antigua propietaria, y en 1972 ofrece al Estado la compra del inmueble. Esta adquisición se formaliza por parte del Ministerio de Educación y Ciencia del momento, con el fin de albergar en su interior el Museo Etnológico y de Artes Populares de Córdoba, aunque no llega a inaugurarse.

Imagen del Museo Arqueológico en torno a 1955 en su sede de la Casa Mudéjar, hoy Casa Árabe. / CÓRDOBA

Dentro de la historia del edificio destaca la intervención realizada en 2011 a la que se le otorgó el premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad que supuso la conservación de un "inmueble clave y único" de la arquitectura mudéjar de la ciudad de Córdoba, según reconoce el propio Ministerio de Cultura.