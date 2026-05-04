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EL TIEMPO

Borrasca a la vista: estos son los días y horas con lluvia en la primera semana de los Patios de Córdoba

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la vuelta de las precipitaciones acompañada de la caída de temperaturas

Jornada de lluvia en los Patios de Córdoba, en una imagen de archivo.

Jornada de lluvia en los Patios de Córdoba, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

María Roso

¿Patios de Córdoba pasados por agua? Los meteorólogos apuntan que Córdoba seguirá viviendo una primavera muy cambiante esta semana, similar a la de jornadas anteriores, en las que los vaivenes de temperaturas y los chubascos volverán a hacer acto de presencia coincidiendo con los primeros días de la Fiesta de los Patios de Córdoba, que se celebra del 4 al 17 de mayo, con la apertura de 64 recintos, 53 de ellos participantes en el concurso municipal.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana del 4 al 10 de mayo será plenamente primaveral, aunque se apreciará una caída significativa de las temperaturas. Las mínimas se mantendrán en el entorno de los 10 grados, mientras que las máximas se situarán en los 25 grados, con una caída importante el fin de semana coincidiendo con la llegada de los chubascos.

Los mejores días para visitar los Patios de Córdoba esta semana

Teniendo esto en cuenta, los mejores días para visitar los Patios de Córdoba, que son espacios al aire libre, será de lunes a viernes, aunque algunos portales ya apuntan a la posibilidad de lluvia testimonial en la tarde del jueves y del viernes.

Entre semana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con temperaturas suaves, ideales para conocer estos espacios declarados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Vuelve la lluvia a Córdoba: día y hora

La previsión apunta a la llegada de precipitaciones este sábado y domingo, coincidiendo con los días que acumulan más visitantes en los patios. Ahora bien, los meteorólogos coinciden en señalar que el tiempo es muy cambiante y cifran ahora mismo en un 70% la probabilidad de lluvias este fin de semana en Andalucía.

En el caso de Córdoba, la Aemet apunta a que el sábado 9 de mayo, Córdoba amanecerá con cielos nubosos con lluvia y una probabilidad de precipitaciones del 95%, que se prolongarán durante toda la jornada. Los termómetros experimentarán una caída acusada, con mínima de 10 y máxima de 21 grados.

El domingo, la probabilidad de precipitaciones se rebaja al 90% y se mantiene durante todo el día, con cielos muy cubiertos, y temperaturas en continua caída, con 10 grados de mínima y 20º de máxima.

Preparativos patios, cordobeses, patio, calle de Guzmanas 4

Preparativos en el patio de Guzmanas 4 / Víctor Castro

Así se presenta el tiempo la segunda semana de Patios

A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, portales como Meteored o eltiempo.es, ya avanzan que las lluvias del fin de semana se mantendrán, al menos, hasta el martes 12 de mayo, aunque el porcentaje de probabilidad baja al 70%.

Noticias relacionadas y más

A partir del miércoles se espera la vuelta a la normalidad atmosférica, aunque las temperaturas seguirán bajas para esta época del año, con mínimas de 10 grados y máximas contenidas en los 20 grados, que remontarán hasta los 24º el domingo 17 de mayo, último día de los Patios de Córdoba y jornada electoral en Andalucía.

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