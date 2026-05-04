Hacemos Córdoba denuncia retrasos en más de 2.000 solicitudes de documentos para la regularización de inmigrantes

El grupo municipal Hacemos Córdoba denuncia que el Ayuntamiento mantiene sin atender “más de 2.000 solicitudes” vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes en Córdoba, señalando directamente a la Delegación de Servicios Sociales por “no estar haciendo absolutamente nada” para dar respuesta a esta situación.

Desde la coalición de izquierdas se ha alertado de que estas solicitudes, registradas a través del sistema de cita previa, siguen “sin respuesta, sin derivación y sin atención”, lo que consideran “un abandono flagrante” de un colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, han criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular “vuelve a dejar fuera a quienes más necesitan de la administración pública, actuando bajo criterios políticos en lugar de técnicos”.

Hacemos Córdoba ha advertido de que esta situación supone “un atentado a la función pública”, al entender que se está produciendo una “discriminación” en la atención desde los Servicios Sociales hacia las personas migrantes que necesitan resolver su situación administrativa en el marco del proceso impulsado por el Gobierno central.

Colas de inmigrantes a las puertas del Ayuntamiento de Gran Capitán para solicitar documentación para el proceso de regularización. / AJ González

Piden medidas urgentes para facilitar los trámites

Asimismo, han recordado que “ya se había avisado de la carga de trabajo que implicaría este proceso extraordinario de regularización” y han reprochado al Ayuntamiento “no haber articulado mecanismos para dar respuesta a esta demanda”. En este sentido, han exigido a Bellido y a la delegación de Servicios Sociales que pongan en marcha medidas urgentes que permitan atender a estas personas y tramitar, entre otras cuestiones, los certificados de vulnerabilidad necesarios.

La coalición también ha querido reconocer el trabajo de las entidades sociales de la ciudad, destacando su “implicación desde el primer momento para acompañar a las personas afectadas y facilitar su acceso a derechos, en contraste con la actitud del equipo de gobierno del PP”.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha insistido en que esta situación es “temporal, limitada a los meses que dura el proceso de regularización, por lo que consideran aún más injustificable la falta de respuesta municipal”. Por ello, han reiterado la necesidad de activar recursos y garantizar una atención “digna” a todas las personas, “sin discriminación y poniendo a la ciudadanía en el centro de la política pública”