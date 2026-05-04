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Educación

Convocada una huelga de personal de las escuelas infantiles en Córdoba este jueves

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba también se concentrará por los salarios, las ratios y el modelo de escuelas infantiles

Una manifestación en Córdoba, en una imagen de archivo.

Una manifestación en Córdoba, en una imagen de archivo. / AJ GONZALEZ

Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años están llamadas a la huelga este jueves 7 de mayo en Córdoba, dentro de una convocatoria de ámbito estatal impulsada por los sindicatos CCOO y CGT para denunciar la situación del ciclo y reclamar su refuerzo como servicio público.

En la capital cordobesa, el Sindicato de Enseñanza de CCOO ha convocado además una concentración a las 11.00 horas ante la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta, en la calle Tomás de Aquino, en una jornada de movilización que pone el foco en las condiciones laborales del sector, las ratios en las aulas y el modelo actual de gestión de las escuelas infantiles.

Desde el sindicato denuncian que el ciclo 0-3 atraviesa una situación de precariedad estructural, marcada por la fragmentación entre centros públicos, privados y de gestión indirecta, con convenios y condiciones laborales desiguales. Esta realidad, advierten, repercute tanto en las profesionales como en la calidad de la atención educativa que recibe el alumnado.

“El ciclo 0-3 no es un parque infantil ni un servicio asistencial, es la base del sistema educativo”, señalan desde CCOO, que atribuyen la situación actual a un modelo basado en la externalización, la falta de inversión y el escaso reconocimiento institucional. En este sentido, reclaman una transformación del sistema que garantice su carácter educativo, con financiación estable, condiciones laborales homogéneas y ratios más ajustadas.

Buscan visibilizar el "abandono" del primer ciclo de Infantil

La huelga en Córdoba se enmarca en una convocatoria estatal con la que los sindicatos buscan visibilizar el “abandono” del primer ciclo de Infantil. Entre sus reivindicaciones, destacan la integración plena de esta etapa en el sistema educativo, la mejora de los salarios -en muchos casos cercanos al salario mínimo- y la reducción del número de menores por aula.

Asimismo, reclaman avanzar hacia un modelo más homogéneo que reduzca las diferencias entre centros y refuerce la red pública. En esta línea, desde CGT apuestan por una red de escuelas infantiles “pública, gratuita y universal”, mientras que CCOO insiste en la necesidad de equiparar progresivamente las condiciones laborales del sector.

La movilización llega en un contexto de debate sobre la regulación de las ratios en esta etapa. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado recientemente que el Gobierno trabaja en un real decreto para abordar esta cuestión, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reconocido la precariedad del sector y la necesidad de mejorar sus condiciones.

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Además de la jornada de huelga, las organizaciones sindicales han anunciado nuevas movilizaciones en las próximas semanas, entre ellas una manifestación prevista para el 23 de mayo ante el Ministerio de Educación, con el objetivo de mantener la presión para reformar el modelo del ciclo 0-3 en todo el país.

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