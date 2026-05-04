Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista

Mariví Serrano encabeza la candidatura por Córdoba de Adelante Andalucía, la formación nacionalista andaluza que fundó la gaditana Teresa Rodríguez en 2019 tras escindirse de Podemos Andalucía y que presenta a las elecciones del 17 de mayo como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía al jerezano José Ignacio García.

Esta fuerza política netamente andaluza defiende una voz propia para la comunidad autónoma, enarbola el feminismo para defender la vida, el ecologismo, los servicios públicos, la diversidad, las libertades LGTBI y los Derechos Humanos. Aunque pelea por el electorado a la izquierda del PSOE, el partido andalucista confía en obtener un escaño por Córdoba «quitándoselo a la extrema derecha» y no dividiendo el voto de la confluencia de izquierdas cristalizada en Por Andalucía, con 7 formaciones, según ha explicado la cabeza de lista por Córdoba en sus comparecencias de prensa.

Cabeza de lista de Adelante Andalucía

Mariví Serrano (Priego de Córdoba, 1966) es ingeniera de formación (estudió en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba), pero ha dedicado su vida profesional a la docencia. De hecho, es profesora en una academia de refuerzo de su propiedad, que tiene en Priego. Mariví Serrano, además, es un referente de la marea blanca, de la que ha sido portavoz en su municipio, hasta que sus responsabilidades orgánicas en Adelante Andalucía la llevaron a dar un paso al lado en ese movimiento. Ahora compagina como esfuerzo «la ilusionante» tarea de representar a su partido en las elecciones andaluzas, con su desempeño profesional. De ella, Antonio Manuel Rodríguez, el profesor de Derecho e intelectual andaluz vinculado con Adelante, ha dicho que es «una mujer inteligente, culta, luchadora y valiente», cuya presencia en el Parlamento andaluz será «agua de mayo para Córdoba y Andalucía». La candidata tiene a Antonio Manuel entre sus referentes de cabecera, al igual que a Pilar González Modino, la historiadora y política española que fue secretaria general del Partido Andalucista entre 2008 y 2012.

El resto de la candidatura de Adelante Andalucía

En el número 2 de la candidatura de Adelante Andalucía se encuentra Santiago Salas que es un profesional de la hostelería, activista prosanidad pública y ayuda al migrante. Con el número 3 se sitúa Carmen Sánchez, historiadora e intérprete del patrimonio, que trabaja de guía turística en Córdoba y es experta en discursos historiográficos sobre Al-Andalus, además de declararse activista antirracista. En el número 4 está Jordi Fernández que ha colaborado con medios de comunicación como fotógrafo de prensa y está vinculado a distintos colectivos sociales de Córdoba. Además, es militante de Anticapitalistas y está integrado en la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.

El número 2 es Santiago Salas, profesional de la hostelería y activista prosanidad pública

Le sigue en la lista Anabel Martín, médica, y Juan José Sastre, que es comercial jubilado. En el puesto número 7 de Adelante Andalucía se sitúa la socióloga Salud Hermoso, que está muy vinculada a las demandas sociales de Villarrubia y es defensora de la autonomía de esta barriada periférica. A continuación en la lista se sitúa Jorge Hidalgo que es economista y fue coordinador provincial de Podemos, antes de que la formación se escindiera en Andalucía.

La candidata tiene a Antonio Manuel entre sus referentes de cabecera, al igual que a Pilar González Modino

Completan la plancha Gloria López, bióloga; Rafael Díaz, protésico dental, exmilitar y defensor de los derechos del colectivo Lgtbiq+, y Patricia Carrascal, administrativa , activista y sindicalista nacida en Madrid, pero afincada desde hace años en Priego de Córdoba. Cierra la candidatura de Adelante Andalucía Rafael López, conductor, escritor y activista social de la barriada periférica de Santa Cruz.