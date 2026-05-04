La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba Mariví Serrano planta cara a la misoginia digital: "Soy una Charo y voy a presentarme"

Mariví Serrano, la número 1 por Córdoba de Adelante Andalucía a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, ha decidido plantarle cara a las críticas que entiende como misóginas. Al igual que José Ignacio García, su compañero y candidato a la Presidencia de Andalucía, Mariví ha protagonizado ya en lo que va de campaña varios vídeos en los que trata de presentarse al electorado como lo que es: una mujer sin complejos.

Así, la prieguense, ingeniera agrónoma de formación y profesora en una academia, se apropia del insulto que le dedican en redes sociales y así se presenta a quienes quieran votarla: "Hola, soy Mariví, bueno, Charo para los fachas. A día de hoy soy muchas cosas: profesora, feminista, activista y ahora me presento por las listas de Adelante Andalucía para defender la sanidad pública", dice en uno de sus videos.

Misoginia digital

Como cabeza de la candidatura de Adelante Andalucía no tiene reparo en afirmar con ironía que el hecho de que "una mujer joven, de 60 años" como ella se presente a la política es algo que "molesta mucho a los fachas, sobre todo a esos que por Internet nos llaman Charo: Charo por aquí, Charo por allá, pero ¿a ti qué te pasa con las mujeres?", interpela a quienes la insultan. Y es que el nombre de Charo o la expresión OK Charo son usadas en redes sociales como un término peyorativo para describir a mujeres feministas y de izquierdas de mediana edad, pelo corto y teñido de color llamativo.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la candidata por Córdoba, Mariví Serrano. Campaña 17 MAYO andaluzas, En la corredera / Víctor Castro / COR

El Instituto de las Mujeres ha advertido que el término "se ha consolidado como un mecanismo de misoginia digital que deslegitima y silencia a las mujeres en redes y actúa como freno generacional para la participación pública de las más jóvenes".

Mariví hace propio el término Charo

A pesar de la carga negativa, Mariví Serrano hace suyo el término de Charo y sostiene que no se va a acobardar antes las críticas que está recibiendo en redes: "Sí, me voy a presentar, soy una Charo y me voy a presentar para pararle los pies a la ultraderecha, así que adelante, Charos de Andalucía", concluye diciendo.