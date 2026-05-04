Antonio Repullo defiende "la vía andaluza" de Juanma Moreno como garante de crecimiento empresarial

El director de campaña del Partido Popular de Andalucía y número uno de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, ha defendido el modelo económico impulsado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, poniendo el acento en "la estabilidad institucional" como uno de los principales activos de Andalucía en los últimos años. Según ha señalado, este clima de "moderación, serenidad y seguridad" ha favorecido la llegada de inversiones, el crecimiento empresarial y la creación de empleo, especialmente en el ámbito de la reindustrialización.

Repullo, previo a un encuentro con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) en la que ha estado acompañado por el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y primer edil de la capital cordobesa, José María Bellido, ha destacado que este proceso ha generado más de 65.000 empleos en la comunidad, subrayando que se trata de puestos de trabajo vinculados a sectores productivos y con mayor estabilidad. En el caso de Córdoba, ha cifrado en unos 30.000 los empleos asociados a esta evolución, vinculándolos al impulso del tejido empresarial y a un entorno que, a su juicio, resulta atractivo para la implantación de nuevas compañías. En este sentido, ha defendido la llamada "vía andaluza" como un modelo basado en la estabilidad política y el diálogo con los agentes económicos.

"La estabilidad le está viniendo muy bien a Andalucía"

"Estamos en un lugar -Córdoba- en el que se puede ver el reflejo de que la estabilidad a Andalucía le está viniendo muy bien", ha explicado, poniendo el acento en "el sector empresarial, en el sector de los autónomos, el sector de aquellos que generan empleo".

Frente a este escenario, el dirigente popular ha criticado con dureza al resto de formaciones políticas, a las que acusa de no tener un proyecto de gobierno y de querer "romper la estabilidad" alcanzada en la comunidad. Según Repullo, estas fuerzas podrían trasladar a Andalucía situaciones de bloqueo e incertidumbre similares a las que, en su opinión, se viven en otros territorios.

Visita de Repullo a CECO. / CÓRDOBA

En paralelo, ha introducido el factor de la corrupción en el debate político, como ya lo ha hecho también su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. En este contexto, ha mencionado también a la candidata del PSOE, María Jesús Montero. Así, ha sostenido que mientras en otros ámbitos "se sigue hablando de corrupción", en Andalucía el foco se ha desplazado hacia el crecimiento económico, el empleo y la actividad empresarial.

Bellido ensalza el empleo como eje central de la acción política

A este respecto ha recordado que "hoy, una vez más, tenemos noticias muy negativas sobre la corrupción que afecta tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Pedro Sánchez y, de una manera muy directa, a María Jesús Montero, mordidas de 5 millones de euros dentro de su propio Ministerio, dinero que aparece en las barbacoas de su número 3", ha puntualizado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reforzado este enfoque situando el empleo como eje central de la acción política. Ha defendido la necesidad de seguir reduciendo el paro hasta alcanzar mínimos históricos y ha apostado por fortalecer la colaboración con pequeñas empresas, autónomos y el conjunto del tejido productivo.

Bellido también ha incidido en la importancia de avanzar en la simplificación administrativa, fomentar la inversión en I+D+i y mantener un marco fiscal favorable que incentive la actividad económica. Todo ello, ha señalado, con el objetivo de consolidar la tendencia de crecimiento y reforzar la posición de Andalucía como un entorno estable y competitivo para la inversión.