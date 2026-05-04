Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patios de CórdobaGuía de los PatiosCasa ÁrabeMuseo EuropeoObras La ViñuelaEscuelas de veranoPuente de AlcoleaCoto CórdobaAdelante AndalucíaPueblo más bonitoCCFCocaína en el maleteroPresunta compra votos HinojosaPrecio del alquilerGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Elecciones autonómicas

Por Andalucía promete priorizar la educación pública y asegurar plaza para todo el alumnado en Córdoba

La candidata Rosa María Rodríguez critica la supresión de una línea en el CEIP López Diéguez y la falta de plazas para siete familias

Rosa María Rodríguez visita el CEIP López Diéguez.

Rosa María Rodríguez visita el CEIP López Diéguez. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz por la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha defendido que los recursos de la Junta deben ir a la educación pública y garantizar plaza a quien la solicite, tras denunciar la situación que viven familias del CEIP López Diéguez, donde siete menores no han logrado plaza para poder acceder a ese centro.

Rodríguez ha explicado que este centro contaba históricamente con dos líneas educativas, pero una de ellas fue suprimida, reduciendo la oferta a 22 plazas por curso. Este año, la demanda ha superado esa cifra, lo que, según ha explicado, ha dejado a varias familias fuera del proceso de admisión.

Señalan la "contradicción" de la Junta entre libertad electiva y plazas suficientes

Desde la coalición han señalado "la contradicción" del Gobierno andaluz, que "proclama la libertad de elección en materia educativa, pero no garantiza plazas suficientes en la red pública", mientras "mantiene sin alteraciones" la estructura de la educación concertada y privada.

Por Andalucía ha asegurado que, con su entrada al Gobierno andaluz a partir del 17 de mayo, "se garantizará que cualquier familia que quiera optar por la educación pública pueda hacerlo con una plaza asegurada en la red pública".

Productos de proximidad en comedores para una alimentación saludable

Durante la comparecencia, la coalición ha puesto en valor el CEIP López Diéguez como un referente de la escuela pública, destacando sus proyectos de sostenibilidad, el comedor con productos de proximidad, la promoción de una alimentación saludable y el acuerdo alcanzado entre familias para retrasar el uso del teléfono móvil hasta los 16 años.

MLG.15/10/2009 .- COMEDOR ESCOLAR DEL COLEGIO VIRGEN DE BELEN .-ARCINIEGA

Comedor escolar, en imagen de archivo. / ARCINIEGA / LMA_EXTERNAS

Asimismo, ha criticado que, en lugar de reforzar este tipo de centros, la Junta de Andalucía "continúe reduciendo unidades en la escuela pública". En este sentido, ha recordado la eliminación de 3.000 aulas en toda Andalucía, mientras la red privada mantiene intacta su estructura. "A partir del 17 de mayo, cuando entremos en la Junta, recuperaremos esas 3.000 aulas públicas", ha prometido.

Margen para revertir la situación en el propio centro

Por Andalucía sostiene que existe margen para revertir la situación en el propio centro, ya que dispone de espacio y profesorado suficiente para recuperar la segunda línea, lo que permitiría "reducir ratios y mejorar la atención educativa".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, la coalición ha reiterado su compromiso con la educación pública, defendiendo que "los recursos de la Junta deben dirigirse prioritariamente a reforzarla, garantizar plazas suficientes y asegurar la atención a la diversidad". Asimismo, ha trasladado su apoyo a las familias afectadas y ha exigido una planificación educativa que asegure una escolarización pública "estable, suficiente y de calidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  3. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  4. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  5. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  6. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  7. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
  8. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores

Por Andalucía promete priorizar la educación pública y asegurar plaza para todo el alumnado en Córdoba

Córdoba lidera las caídas en el precio de la compraventa de viviendas: el descenso en un solo mes supera el 1%

Retomadas las obras para la peatonalización total de la avenida de la Viñuela en Córdoba

Retomadas las obras para la peatonalización total de la avenida de la Viñuela en Córdoba

Los Patios de Córdoba se acicalan para recibir a las visitas: "Esto es como vestir a una novia"

Los Patios de Córdoba se acicalan para recibir a las visitas: "Esto es como vestir a una novia"

El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba

El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba

Borrasca a la vista: estos son los días y horas con lluvia en la primera semana de los Patios de Córdoba

Borrasca a la vista: estos son los días y horas con lluvia en la primera semana de los Patios de Córdoba

Vox alerta sobre el cierre de negocios en Córdoba y propone aplicar "prioridad nacional" y una bajada masiva de impuestos

Vox alerta sobre el cierre de negocios en Córdoba y propone aplicar "prioridad nacional" y una bajada masiva de impuestos

Antonio Repullo defiende "la vía andaluza" de Juanma Moreno como garante de crecimiento empresarial

Tracking Pixel Contents