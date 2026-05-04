Por Andalucía promete priorizar la educación pública y asegurar plaza para todo el alumnado en Córdoba

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz por la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha defendido que los recursos de la Junta deben ir a la educación pública y garantizar plaza a quien la solicite, tras denunciar la situación que viven familias del CEIP López Diéguez, donde siete menores no han logrado plaza para poder acceder a ese centro.

Rodríguez ha explicado que este centro contaba históricamente con dos líneas educativas, pero una de ellas fue suprimida, reduciendo la oferta a 22 plazas por curso. Este año, la demanda ha superado esa cifra, lo que, según ha explicado, ha dejado a varias familias fuera del proceso de admisión.

Señalan la "contradicción" de la Junta entre libertad electiva y plazas suficientes

Desde la coalición han señalado "la contradicción" del Gobierno andaluz, que "proclama la libertad de elección en materia educativa, pero no garantiza plazas suficientes en la red pública", mientras "mantiene sin alteraciones" la estructura de la educación concertada y privada.

Por Andalucía ha asegurado que, con su entrada al Gobierno andaluz a partir del 17 de mayo, "se garantizará que cualquier familia que quiera optar por la educación pública pueda hacerlo con una plaza asegurada en la red pública".

Productos de proximidad en comedores para una alimentación saludable

Durante la comparecencia, la coalición ha puesto en valor el CEIP López Diéguez como un referente de la escuela pública, destacando sus proyectos de sostenibilidad, el comedor con productos de proximidad, la promoción de una alimentación saludable y el acuerdo alcanzado entre familias para retrasar el uso del teléfono móvil hasta los 16 años.

Comedor escolar, en imagen de archivo. / ARCINIEGA / LMA_EXTERNAS

Asimismo, ha criticado que, en lugar de reforzar este tipo de centros, la Junta de Andalucía "continúe reduciendo unidades en la escuela pública". En este sentido, ha recordado la eliminación de 3.000 aulas en toda Andalucía, mientras la red privada mantiene intacta su estructura. "A partir del 17 de mayo, cuando entremos en la Junta, recuperaremos esas 3.000 aulas públicas", ha prometido.

Margen para revertir la situación en el propio centro

Por Andalucía sostiene que existe margen para revertir la situación en el propio centro, ya que dispone de espacio y profesorado suficiente para recuperar la segunda línea, lo que permitiría "reducir ratios y mejorar la atención educativa".

Finalmente, la coalición ha reiterado su compromiso con la educación pública, defendiendo que "los recursos de la Junta deben dirigirse prioritariamente a reforzarla, garantizar plazas suficientes y asegurar la atención a la diversidad". Asimismo, ha trasladado su apoyo a las familias afectadas y ha exigido una planificación educativa que asegure una escolarización pública "estable, suficiente y de calidad".