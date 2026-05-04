Abierto el plazo para participar en las escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba: fechas, plazas y lugares de las actividades

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto ya el plazo para participar en su programa de escuelas de verano, que se desarrollará, como es habitual, durante todo el mes de julio. La delegada municipal de Servicios Sociales, Eva Contador, ha detallado que el plazo de solicitud de participación se ha abierto ya y estará disponible hasta el viernes 29 de mayo.

Contador ha detallado que en total se habilitarán 2.000 plazas para niños y niñas de entre 4 y 16 años, es decir, los nacidos entre 2010 y 2021. De las 2.000 plazas, el 60% se reservan para niños con los que ya trabajan los Servicios Sociales municipales, es decir, que tienen especial vulnerabilidad.

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. / CÓRDOBA

Cómo solicitar una plaza en la escuela de verano del Ayuntamiento de Córdoba

La participación en las escuelas de verano municipales es gratuita, pero hay que solicitar la plaza. La forma más sencilla de hacerlo es a través de la web del Ayuntamiento de Córdoba. Para aquellos que no puedan hacerlo de esta forma, también se podrá echar la solicitud en los centros de servicios sociales comunitarios.

Qué se hace en las escuelas de verano de Córdoba

Como ha recordado Contador, en las escuelas de verano municipales se llevan a cabo actividades de ocio sano y que fomentan la educación en valores, todas ellas formativas, culturales o deportivas, y siempre adaptadas al verano. Además, también hay una reserva de 370 plazas, en este caso para niños de entre 11 y 16 años, para pasar dos días de convivencia en el albergue de Cerro Muriano.

Eva Contador, con niños participantes en las escuelas el año pasado. / RAMÓN AZAÑÓN

Dónde se localizan las escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba

Centro: colegio San Lorenzo

Levante: colegio Los Califas

Fuensanta: colegio Fernán Pérez de Oliva

Poniente-Norte: Miralbaida

Norte: Nuestra Señora de Linares

Las Moreras: Tirso de Molina

Poniente-Sur: Vistalegre

Sur: Jerónimo Luis de Cabrera

Alcolea: Joaquín Tena Artigas

Trassierra: centro cívico

Cerro Muriano: Santa Bárbara

Santa Cruz: Elena Luque

El Higuerón: Maimónides

Villarrubia: Azahara

Horarios de las actividades de verano del Ayuntamiento de Córdoba

Como cada año, las actividades se desarrollarán en los centros ya nombrados del 1 al 31 de julio en horario de 10.00 a 13.00 horas. Además, hay un plan complementario destinado a 400 menores con los que ya trabaja Servicios Sociales y que podrán acudir de 9.00 a 14.00, contando además con desayuno y almuerzo.

Un grupo de niños de una escuela de verano de Córdoba en una de las actividades lúdicas en las que participan a diario. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Las actividades de verano del Ayuntamiento de Córdoba están cofinanciadas por el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables. En este caso, la inversión es de 472.929 euros, de los que Igualdad pone 360.000 y el Ayuntamiento los 113.000 restantes.