Servicios sociales
Abierto el plazo para participar en las escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba: fechas, plazas y lugares de las actividades
El Consistorio abre el plazo para las escuelas de verano de julio, con 2.000 plazas disponibles para menores de 4 a 16 años
La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto ya el plazo para participar en su programa de escuelas de verano, que se desarrollará, como es habitual, durante todo el mes de julio. La delegada municipal de Servicios Sociales, Eva Contador, ha detallado que el plazo de solicitud de participación se ha abierto ya y estará disponible hasta el viernes 29 de mayo.
Contador ha detallado que en total se habilitarán 2.000 plazas para niños y niñas de entre 4 y 16 años, es decir, los nacidos entre 2010 y 2021. De las 2.000 plazas, el 60% se reservan para niños con los que ya trabajan los Servicios Sociales municipales, es decir, que tienen especial vulnerabilidad.
Cómo solicitar una plaza en la escuela de verano del Ayuntamiento de Córdoba
La participación en las escuelas de verano municipales es gratuita, pero hay que solicitar la plaza. La forma más sencilla de hacerlo es a través de la web del Ayuntamiento de Córdoba. Para aquellos que no puedan hacerlo de esta forma, también se podrá echar la solicitud en los centros de servicios sociales comunitarios.
Qué se hace en las escuelas de verano de Córdoba
Como ha recordado Contador, en las escuelas de verano municipales se llevan a cabo actividades de ocio sano y que fomentan la educación en valores, todas ellas formativas, culturales o deportivas, y siempre adaptadas al verano. Además, también hay una reserva de 370 plazas, en este caso para niños de entre 11 y 16 años, para pasar dos días de convivencia en el albergue de Cerro Muriano.
Dónde se localizan las escuelas de verano del Ayuntamiento de Córdoba
- Centro: colegio San Lorenzo
- Levante: colegio Los Califas
- Fuensanta: colegio Fernán Pérez de Oliva
- Poniente-Norte: Miralbaida
- Norte: Nuestra Señora de Linares
- Las Moreras: Tirso de Molina
- Poniente-Sur: Vistalegre
- Sur: Jerónimo Luis de Cabrera
- Alcolea: Joaquín Tena Artigas
- Trassierra: centro cívico
- Cerro Muriano: Santa Bárbara
- Santa Cruz: Elena Luque
- El Higuerón: Maimónides
- Villarrubia: Azahara
Horarios de las actividades de verano del Ayuntamiento de Córdoba
Como cada año, las actividades se desarrollarán en los centros ya nombrados del 1 al 31 de julio en horario de 10.00 a 13.00 horas. Además, hay un plan complementario destinado a 400 menores con los que ya trabaja Servicios Sociales y que podrán acudir de 9.00 a 14.00, contando además con desayuno y almuerzo.
Las actividades de verano del Ayuntamiento de Córdoba están cofinanciadas por el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables. En este caso, la inversión es de 472.929 euros, de los que Igualdad pone 360.000 y el Ayuntamiento los 113.000 restantes.
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