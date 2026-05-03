La Virgen de Linares abre el calendario romero de Córdoba entre color y alegría

El Mayo Festivo cordobés es tan intenso que en ocasiones las celebraciones se solapan. Así ha ocurrido durante la jornada matutina de este domingo, cuando al cierre de las Cruces se ha sumado la peregrinación de la Romería de Linares, que tiene lugar cada año el primer domingo de mayo. Unas cuantas nubes amenazaban con deslucir el cortejo debido a la posible presencia de la lluvia, que durante los primeros compases no ha aparecido.

Pero sí ha sido una mañana fresca. A la salida de las carrozas, pasadas las 9 de la mañana, los termómetros urbanos marcaban 17 grados. La comitiva estaba encabezada por unas decenas de romeros, entre ellos concejales y otros representantes públicos, encabezados por el alcalde, José María Bellido, ataviado con un sombrero cordobés. Detrás, cada una de las carrozas albergaba a entre 10 y 20 romeros, la mayoría de ellos vestidos como corresponde para la ocasión. Los motivos que adornaban las carrozas eran variados, pero predominaban los elementos relacionados con Córdoba y su Mezquita-Catedral. La decoración estaba formada por miles de flores de papel de todos los colores; se nota la dedicación que han puesto los miembros de las peñas para darle lustre, color y alegría a las carrozas.

La romería de la Virgen de Linares 2026, en imágenes / A.J.González

Al paso del desfile los romeros mostraban su alegría con cánticos. Sevillanas, pasodobles, el Riá Pitá y sobre todo (cómo no) el Soy cordobés, que nunca puede faltar en las fiestas primaverales de la ciudad.

Una misa en la Catedral para comenzar la romería

La Romería de Linares ha comenzado con una misa en la Catedral. A su paso por el Centro de la ciudad, muchos curiosos se paraban a hacer los vídeos y fotos de rigor, entre ellos varios turistas sorprendidos y divertidos a la vez. El recorrido ha desfilado con puntualidad y para antes de las 10 de la mañana ya atravesaba las Tendillas.

Una de las carrozas de la romería de Linares, este domingo, por las calles de Córdoba. / A. J. González

Este año son 12 las carrozas que ha aportado la Federación de Peñas a la romería. En el desfile han estado las correspondientes a las peñas San Lorenzo, el coro Alminar, Sol y Luna, Peina y Volantes, Costal Viejo, Minarete, Jarana, Amigos de Santiago, Ritmo y Compás, Romeros de la Mezquita, Romeros de la Paz y Romeros de la Vega.

Un desfile por el Centro de la ciudad

Tras la celebración de la misa en la Catedral, el cortejo salió para su punto de partida habitual en la avenida República Argentina, antes de pasar por algunas calles céntricas animando una bonita mañana. De República Argentina la romería salió hacia La Victoria y por Concepción llegó hasta Las Tendillas. Diego de León, Bañuelos, Alfonso XIII, San Pablo, Realejo, María Auxiliadora completaron el recorrido hasta llegar al Marrubial. De allí fue hacia Agrupación Córdoba y estaba prevista su llegada al santuario pasado el mediodía tras pasar por la N-432 y la 3101. Allí también estaba anunciada otra misa antes del habitual almuerzo de convivencia con los asistentes y todos quienes quisieron acompañar a esta imagen tan querida en la ciudad.

Las carrozas en la avenida de La Victoria, camino del santuario de la Virgen de Linares. / A. J. González

La historia de la romería de la Virgen de Linares

No hay pueblo ni ciudad en Andalucía que no tenga su propia romería, o más de una. En Córdoba capital son varias las peregrinaciones, pero la primera del año es precisamente la de la Virgen de Linares, que tiene lugar habitualmente el primer domingo de mayo para continuar con el calendario festivo que ha incluido este fin de semana la celebración de las Cruces de Mayo.

El origen de esta romería está datado desde el siglo XII, al poco de la entrada de Fernando III El Santo en la ciudad tras la reconquista de la ciudad, que ocurrió en 1236. Hay referencias que atestiguan este peregrinaje ya desde ese siglo, tal como informa en Ayuntamiento de Córdoba en su página web. Así, el Libro de las Tablas es el "firme testimonio de su existencia en ese siglo, y su pequeño tamaño, unido a otras características comunes a las imágenes que portaban los caballeros, parece confirmar esta teoría de que La Virgen de Linares entró en la ciudad junto al monarca".

La imagen que se venera es una preciosa talla dorada manierista del S. XVI de la Virgen Inmaculada, conocida popularmente como La Conquistadora, por el origen de su presencia en Córdoba. En cuanto al santuario de Linares, se ubica en una planicie próxima al Cerro de Jesús y al popular Puerto de la Salve. Este hermoso paraje, coronado por las cresterías de un torreón andalusí, fue testigo de la llegada de las tropas de Fernando III en los días previos a la entrada a Córdoba.