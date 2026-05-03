La Virgen de la Cabeza procesiona hasta la Catedral de Córdoba

La imagen de la Virgen de la Cabeza, titular de la hermandad filial de Córdoba, protagonizó este domingo su salida procesional hacia la Santa Iglesia Catedral, en un recorrido que la llevó por las calles del casco histórico.

La jornada comenzó en torno a las 10.30 horas en la parroquia de San Francisco y San Eulogio, donde se celebró la tradicional fiesta de regla de la hermandad de la Cabeza. Una vez finalizado el acto litúrgico programado, en torno a las 11.30 horas, la imagen de la conocida como la «Morenita cordobesa» salió en procesión sobre su paso.

Recorrido

El cortejo procesional partió desde la parroquia de San Francisco, discurriendo por el Compás de San Francisco para continuar por la calle San Fernando y Cardenal González. Posteriormente, avanzó por Magistral González Francés hasta alcanzar la Puerta de Santa Catalina. Desde allí, la comitiva accedió al Patio de los Naranjos, llegando al interior de la Catedral en torno a las 13.00 horas, donde se vivió uno de los momentos más destacados de la jornada.

Procesión de la Virgen de la Cabeza, este domingo, en Córdoba. / A. J. González

Tras la estancia en el primer templo de la diócesis, la procesión emprendió su regreso alrededor de las 13.30 horas, saliendo nuevamente por el Patio de los Naranjos y la Puerta de Santa Catalina. El itinerario de vuelta continuó por calles de gran sabor tradicional, como Martínez Rücker, plaza de Abades y Alfayatas, para enlazar de nuevo con Cardenal González y San Fernando hasta llegar al Compás de San Francisco, itinerario en el que aún se encuentra.

La entrada de la Virgen de la Cabeza en su templo está prevista para las 15.00 horas, poniendo así el broche final a esta salida procesional que cada año inicia el calendario de las procesiones de las hermandades de gloria en la ciudad.

Durante todo el recorrido, como en años anteriores, el acompañamiento musical ha corrido a cargo de la banda de María Santísima de la Esperanza, que ha interpretado distintas marchas procesionales en honor a la titular de la hermandad de la Virgen de la Cabeza.