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La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El ascenso del Coto Córdoba, el balance de las Cruces y la realidad de los municipios al margen de la campaña centran la actualidad de la jornada

Los jugadores del Coto Córdoba celebran el ascenso con la afición cordobesa desplazada a Castellón.

Los jugadores del Coto Córdoba celebran el ascenso con la afición cordobesa desplazada a Castellón. / Lof

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Coto Córdoba ha culminado una temporada histórica al lograr el ascenso y devolver a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 3 de mayo, en el que también hemos cerrado capítulo a las Cruces de 2026, con un primer balance que apunta a una edición más positiva que el año pasado. Por último, nos adentramos en San Sebastián de los Ballesteros, que se sitúa al margen del foco de la campaña electoral, como ejemplo de los municipios donde apenas llegan las caravanas de los partidos en estos días.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

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