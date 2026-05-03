La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ascenso del Coto Córdoba, el balance de las Cruces y la realidad de los municipios al margen de la campaña centran la actualidad de la jornada
El Coto Córdoba ha culminado una temporada histórica al lograr el ascenso y devolver a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 3 de mayo, en el que también hemos cerrado capítulo a las Cruces de 2026, con un primer balance que apunta a una edición más positiva que el año pasado. Por último, nos adentramos en San Sebastián de los Ballesteros, que se sitúa al margen del foco de la campaña electoral, como ejemplo de los municipios donde apenas llegan las caravanas de los partidos en estos días.
- El Coto Córdoba culmina la gesta y devuelve a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después
- Primer balance de las Cruces de Córdoba: "Ha sido mucho mejor que el año pasado, que ya fue muy bueno"
- San Sebastián de los Ballesteros: donde no llegan las caravanas electorales
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
- La Virgen de Linares amplía el calendario romero de Córdoba entre color y alegría
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Córdoba ciudad
- ENTREVISTA | Beatriz Rey, fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer: «Una pena no va a corregir la conducta de un agresor»
- Once academias protagonizan una fiesta de baile en Las Tendillas
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- El negocio de la nieve en Córdoba: cuando el hielo era un pequeño lujo
Provincia
- Cañete de las Torres: El visitante se convierte en foco de atracción en Calles en Flor
- La cruz de Consultorio en exteriores y de la calle Andalucía en interiores, primeros premios en Añora
- El Ayuntamiento de Palma del Río destina 50.000 euros a unir carriles ciclopeatonales
Deportes
- Adrián Fuentes, en modo récord: un doblete para sentarse en la mesa de los grandes goleadores del Córdoba CF en Segunda
Elecciones andaluzas
- Juanma Moreno, en el bastión andaluz de Pedro Sánchez: "No somos un experimento ni una amenaza"
- El PSOE reivindica en Córdoba a "las madres, las madres solas y las migrantes"
- Vox Córdoba defiende las tradiciones cordobesas frente a “quienes quieren implantar sus costumbres mientras se arrinconan las nuestras”
- Por Andalucía denuncia en Villafranca que la falta de transporte público "condiciona la vida diaria"
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- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores