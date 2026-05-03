La actualidad del domingo 3 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista a la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, el fallo del concurso de las Cruces de Mayo y las aspiraciones del Córdoba CF al playoff centran la actualidad de la jornada
La fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Beatriz Rey, analiza en su entrevista dominical con Diario CÓRDOBA la respuesta penal ante este tipo de delitos semanas después del asesinato de Tulia y advierte de que “una pena no va a corregir la conducta de un agresor”. Respecto a la actualidad, ayer se dieron a conocer las Cruces de Mayo de Córdoba ganadoras de 2026. Por último, el Córdoba CF mantiene vivas sus esperanzas de entrar en el playoff tras su victoria en el duelo ante el CD Castellón.
- ENTREVISTA | Beatriz Rey, fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer: «Una pena no va a corregir la conducta de un agresor»
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026
- El Córdoba CF se atreve a soñar con una victoria de prestigio ante el Castellón
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