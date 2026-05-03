La fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Beatriz Rey, analiza en su entrevista dominical con Diario CÓRDOBA la respuesta penal ante este tipo de delitos semanas después del asesinato de Tulia y advierte de que “una pena no va a corregir la conducta de un agresor”. Respecto a la actualidad, ayer se dieron a conocer las Cruces de Mayo de Córdoba ganadoras de 2026. Por último, el Córdoba CF mantiene vivas sus esperanzas de entrar en el playoff tras su victoria en el duelo ante el CD Castellón.

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