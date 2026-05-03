San Sebastián de los Ballesteros: donde no llegan las caravanas electorales

En mayo de 2023, Francisco Javier Maestre fue el alcalde más votado de toda Córdoba. San Sebastián de los Ballesteros, uno de los muchos pueblos de colonización de Andalucía, registra la renta más alta de la provincia y aunque el último censo oficial apunte que tiene 814 vecinos, su alcalde certifica que en el último año se han superado ya los 900 empadronamientos. Anoten como curiosidad que es el pueblo con el nombre más largo de Andalucía y que fue un proyecto de repoblación de Carlos III con centroeuropeos que han legado sus apellidos (Sag, Mayer, Rider, Rot, Kam, Kamer, Petidier, Bigl, Ruperet o Lesmes) a los aún rubios y de ojos azules eballenses o alemanes, que es como se les conoce a los de San Sebastián en la comarca.

El alcalde de San Sebastián charla con los regidores de Montemayor y La Carlota, el coordinador de IU y un empresario de la zona. / Víctor Castro / COR

Ninguno de estos argumentos ha resultado atractivo pese a serlo para que al menos una vez en la historia democrática algún candidato de peso se acercara a la localidad de la campiña cordobesa a pedir el voto o a dar un mitin. Solo un ministro de UCD, Juan José Rosón, holló la plaza del Fuero en visita oficial allá por el 81. No contamos por ser lúdicas las muchas excursiones que el alcalde Julio Anguita hacía al pueblo para charlar con su amigo Félix Ortega Osuna y «bailar en la verbena, que era lo que le gustaba». Quitándolos a ellos, a un vicepresidente de la Junta (Juan Marín, de Cs) y a los consejeros Aguirre y Nieto, nadie más ha firmado el libro de visitas, y eso que tienen un magnífico auditorio que hace las veces de colegio electoral en los bajos del Ayuntamiento (se llama La tahona por el antiguo horno de pan de la hacienda jesuita que fue el Consistorio).

San Sebastián, sin sedes de partidos políticos

Más allá de candidatos, la cosa también anda cortita y con sifón de cartelería y merchandising, y como ni siquiera PP y PSOE tienen sedes en San Sebastián lo poco o mucho que se vaya a mover en esta campaña será en los medios de comunicación, las redes sociales, en el hogar del pensionista, en la barra del restaurante JM o en la cola del consultorio médico de la localidad. Con un médico y un enfermero, los vecinos dicen no tener mucho retraso en las citas (algún que otro colapso por las recetas, eso sí), aunque para las urgencias tienen que ir al Reina Sofía o La Carlota, donde también está el pediatra. En el pueblo hay 70 niños de entre 0 y 12 años, una escuela infantil municipal con comedor y 21 plazas concertadas y un colegio de Primaria, el Santo Tomás de Aquino.

El alcalde habla con dos vecinos a las puertas del Ayuntamiento. / Víctor Castro / COR

En las últimas elecciones andaluzas, las de 2022, en el pueblo ganó el PP con 254 votos, seguido por el PSOE con 118 y por Vox con 63. Aunque al inicio de la democracia el PCE tenía su tirón (no en vano el municipio se enclava en plena campiña roja), en San Sebastián han gobernado solo UCD y los dos grandes partidos, pero muchos de los candidatos han hecho el viaje de ida y vuelta, de independientes al PP o al PSOE, y viceversa. El último en hacerlo ha sido el actual regidor, que primero se presentó por Pueblo y después bajo el paraguas del PP de Juanma Moreno: «No es lo mismo ir con unas siglas a tocar a la puerta de un despacho, que ir como independiente. El PP era lo más cercano a nuestra ideología», explica.

Una vecina de San Sebastián tira la basura en un contenedor. / Víctor Castro / COR

El alcalde más votado de la provincia

En las locales, Maestre cosechó 461 votos (el 84,74% del total) y se hizo con los 7 concejales que había en liza, porque a su juicio hizo hincapié en los problemas de la gente y orilló las cuestiones ideológicas. Está claro que tuvo que votarlos vecinos que son de izquierdas y que, como Juanma Moreno, subrayaron los nombres propios frente a las siglas del PP. «En los 90 el pueblo estaba muy dividido en cuanto a la ideología política, y nosotros, con Paco Ansio, el anterior alcalde, quisimos dejar atrás todo eso», comenta Maestre que huye de la polarización como de la peste.

Quizá por eso la única campaña que va a hacer Francisco Javier de cara al 17M pasa por explicar lo que ha hecho la Junta en su pueblo: «Una inversión en la cooperativa olivarera o ampliar los programas de empleo, gracias a los cuales tenemos contratadas a una maestra de la guardería; a Joaquín, el exmunicipal del pueblo; y a quien barre las calles», explica el alcalde.

Una trabajadora de la ayuda a domicilio acompaña a una señora en San Sebastián de los Ballesteros. / Víctor Castro / COR

Emigración de vuelta, después de la diáspora de los 70

María Estela de los Santos, de República Dominica, es una de las últimas vecinas que han llegado al pueblo. Cuida de Leonora, una señora de 88 años, y ya se siente una más de San Sebastián. «Llevo 5 años y soy parte de ellos; me gusta la gente, la tranquilidad y la seguridad», explica sonriente esta mujer que, aunque con permiso de residencia, aún no tiene la nacionalidad y por tanto no podrá votar. «¿Que si me gustaría? Sí, ¿por qué no?», dice. María Estela cree que hay poco que arreglar en el pueblo; en todo caso pediría a la Junta de Andalucía que mejorara las conexiones por autobús con Córdoba, sobre todo los fines de semana. Quien emplea a Estela es Joaquín, fontanero y esposo de una exalcaldesa del PP, y está convencido de votar a Vox. «Aunque me están tratando de convencer para que vote a Juanma Moreno, cuanto más atacan a Vox, más lo defiendo yo», asegura.

Varios vecinos, en uno de los tres bares de San Sebastián. / Víctor Castro / COR

Aurora, otra vecina, admite que la política no le interesa mucho, aunque votar sí que votará en las autonómicas. Es una de las 23 trabajadores que tiene contratadas la empresa municipal de ayuda a domicilio, que atiende a un centenar de usuarios. «Tenemos el porcentaje más alto en la provincia respecto a las horas prestadas», dice con orgullo el alcalde. María Dolores, trabajadora del Ayuntamiento, también sabe a quién votará aunque no lo dice: «Las ideas las tengo clara, pero la situación ahora mismo está complicada», admite, aunque reconoce que se dejaría seducir por quien más recursos estuviese dispuesto a dar a su pueblo: «Dependemos de las subvenciones, no podemos financiarnos con lo que se recauda solo de impuestos o de multas». Sonia, una joven de Castro contratada de manera temporal en el Consistorio, tiene más dudas y reconoce, como 15.000 andaluces más, que aún no sabe de qué color será su papeleta: «Ea, ahí estoy pensándomelo». Los partidos, aunque no lleguen en caravana hasta aquí, tienen dos semanas para convencerla.