El PSOE reivindica este domingo en Córdoba a "las madres, las madres solas y las migrantes"

La candidata número tres del PSOE por Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Victoria Fernández, ha reivindicado este domingo "a las madres, a las madres solas y a las madres migrantes que trabajan en nuestro país para llevar dinero a sus hijos", y ha invitado a reflexionar, en el Día de la Madre, sobre la importancia que tienen para estas personas el sistema público y la sanidad, la educación, las políticas de conciliación y los salarios dignos.

En este contexto, Victoria Fernández ha criticado "la preocupante situación a la que nos están llevando el PP y Vox, en los pactos de gobierno que están alcanzando, donde las políticas de las mujeres son cromos. Nos cambian por una consejería, por la presidencia de un parlamento". "El único partido que puede blindar los escudos sociales y las políticas públicas es el Partido Socialista", ha defendido.

Pilar Algar y Victoria Fernández, este domingo en El Arenal. / CÓRDOBA

Andalucía "está centrifugando a los jóvenes"

Acompañada en su intervención por Pilar Algar, la secretaria general de las Juventudes Socialistas en la provincia, la número 3 del PSOE por Córdoba ha lamentado que "nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma están centrifugando a los jóvenes, porque no son capaces de acudir a la compra de una vivienda, ni siquiera al alquiler".

En cuanto a las propuestas de su partido, se compromete a impulsar "paquetes blindados para que la entrada para los jóvenes sea cero"; también espera poner a disposición suelo para la construcción, e incentivar fiscalmente a los tenedores de viviendas, "para que las metan en el mercado, que se sientan seguros".

Participantes en el reparto electoral del PSOE este domingo. / CÓRDOBA

Victoria Fernández ha indicado que "la política de rehabilitación es muy importante", aludiendo a barrios como Las Moreras y el Sector Sur, y en último lugar ha instado a "equilibrar la ciudad de Córdoba. Los alquileres turísticos son interesantes, pero tienen que estar equilibrados con la vivienda para uso residencial".

"Somos los que más nos jugamos"

De su parte, Pilar Algar ha defendido que los jóvenes "somos los que más nos jugamos en estas próximas elecciones autonómicas". Por ello, ha explicado que "el plan Montero viene con medidas para afrontar los problemas reales de la juventud, como son la vivienda, la sanidad y la educación".

Entre otras ideas, ha aludido a la recuperación de aulas suprimidas en centros públicos y de plazas para la Formación Profesional, "que es la más solicitada por nuestros estudiantes en la provincia". Además, ha afirmado que "la Universidad de Córdoba está siendo una de las más ninguneadas por el gobierno de Juanma Moreno".

Más psicólogos para los jóvenes

La secretaria general de Juventudes Socialistas en Córdoba ha hecho hincapié, asimismo, en la propuesta de María Jesús Montero, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, en materia de salud mental. Según ha precisado, plantea "aumentar los recursos" y "propone más psicólogos para que podamos ser atendidos dignamente, que es una de las grandes preocupaciones que estamos teniendo".