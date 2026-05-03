El negocio de la nieve en Córdoba: cuando el hielo era un pequeño lujo

Llega la primeravera y, con ella, el buen tiempo. Tomarse un refresco ya apetece, pero hubo un tiempo en el que tener hielo en Córdoba no era algo cotidiano, sino un pequeño lujo al alcance de unos pocos. Antes de la llegada de las máquinas de refrigeración, la nieve y el hielo (sí, natural, como se lo imagina) se convirtieron en un producto altamente demandado y, sobre todo, en un negocio sorprendentemente rentable.

Hasta bien entrado el siglo XIX, la imposibilidad de fabricar hielo de forma artificial provocó el auge de una actividad basada en la recolección, almacenamiento y distribución de nieve. En ciudades como Córdoba, donde el calor aprieta, se podía considerar hasta una necesidad básica. Pero, por entonces, no era tan fácil conseguirlo.

En la sierra

Sin embargo, la cercanía de la sierra permitió el desarrollo de toda una infraestructura destinada a conservar este recurso natural durante meses. En las zonas altas, especialmente en entornos serranos, se construyeron pozos de nieve. También en algunas localidades de la provincia existían.

Estas estructuras permitían almacenar grandes cantidades de nieve prensada durante el invierno para su posterior uso en los meses más calurosos. Uno de los ejemplos más destacados fue el pozo levantado en 1823 por el empresario cordobés Juan Rubio, quien llegó a controlar prácticamente el comercio de nieve en la ciudad. Su instalación, ubicada en el Cerro de San Cristóbal, cerca de Santa María de Trassierra, respondía a esa estrategia.

Barriada de Trassierra. / Sánchez Moreno

A simple vista, estos pozos apenas llamaban la atención. Se presentaban como estructuras con forma de cúpula que sobresalían unos pocos metros del suelo. Sin embargo, bajo esa apariencia modesta se escondía un depósito subterráneo que podía alcanzar hasta diez metros de profundidad. Diez metros que podían llenarse de hielo y dar un dinero.

El proceso

El proceso era tan ingenioso como eficaz. Durante las nevadas invernales, el pozo se iba llenando con capas de nieve prensada. Una vez completo, se sellaba cuidadosamente utilizando sistemas de aislamiento como cámaras de aire y materiales que reducían la transferencia de calor. Su ubicación, generalmente en zonas de umbría y bajo tierra, contribuía a mantener el hielo durante meses con pérdidas asumibles para el negocio.

En pueblo como Dos Torres, donde se halló un pozo de nieve, el proceso era similar: cuando llegaban las nevadas, los encargados de introducir la nieve la recogían con esportones y en bolas, los neveros la pisaban y la golpeaban con mazos de madera para apelmazarla y convertirla en hielo y las diferentes capas se separaban con paja, enebro o cualquier vegetación aislante.

Interior del pozo de la nieve de Dos Torres. / Junta de Andalucía

Hora de vender

Cuando llegaba el calor, comenzaba la distribución. El hielo se transportaba hasta la ciudad y se vendía en distintos puntos, como el entorno del barrio de San Miguel o de San Lorenzo. Allí abastecía tanto a particulares como a establecimientos. Este comercio, hoy prácticamente olvidado, refleja la capacidad de adaptación de la sociedad preindustrial.

Resulta curioso cómo había gente capaz de crear una economía organizada en torno a un recurso tan efímero como la nieve. Con la llegada de las primeras fábricas de hielo y sistemas de refrigeración, esta actividad fue desapareciendo progresivamente.