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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 3 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Pasacalles de las academias de baile participantes en el certamen

Pasacalles de las academias de baile participantes en el certamen / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Certamen academias de baile

Pasacalles de los participantes

Habrá un pasacalles de las 11 academias participantes este año en el certamen, que irá por las calles Concepción y Gondomar hasta la Plaza de las Tendillas, donde sus integrantes y todas las personas que deseen unirse participarán, a las 13.00, en una

concentración de baile, que estará dirigida también por Laura Caballero.

CÓRDOBA. Centro de Córdoba

12.30 horas.

Naturaleza

Exposición Bonsai de primavera

La muestra abrirá los días 1, 2 y 3 de mayo, coincidiendo con el puente de mayo y las cruces. El público podrá deleitarse con árboles de una variedad de especies, estilos y tamaños: encinas, alcornoques, olivos, ginkgos, pinos, ficus, olmos… Entrada gratuita.

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‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’

La exhibición ofrece un recorrido por diversas interpretaciones del bodegón, desde enfoques tradicionales hasta lenguajes contemporáneos, demostrando la vigencia y riqueza expresiva de este tema.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

De 11.00 a 14.00 horas

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