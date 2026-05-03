Un hombre reclamado por la justicia en Córdoba es detenido en Santander

La Policía Local de Santande rdetuvo el pasado jueves a un hombre de 57 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba.

Según informó el Ayuntamiento de Santander, el implicado fue identificado y detenido sobre las 21.15 horas del pasado jueves en el Centro de Acogida Doña Letizia, situado en la Avenida de Candina de la capital cántabra.

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La orden judicial pesaba sobre él desde el pasado 10 de abril y los agentes instruyeron diligencias judiciales tras el arresto.