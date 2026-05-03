Elecciones andaluzas
Sucesos
Un hombre reclamado por la justicia en Córdoba es detenido en Santander
La Policía Local cántabra detuvo al hombre, de 57 años, sobre el que pesaba una orden del Juzgado de lo Penal 6 de Córdoba
Europa Press
Santander
La Policía Local de Santande rdetuvo el pasado jueves a un hombre de 57 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba.
Según informó el Ayuntamiento de Santander, el implicado fue identificado y detenido sobre las 21.15 horas del pasado jueves en el Centro de Acogida Doña Letizia, situado en la Avenida de Candina de la capital cántabra.
La orden judicial pesaba sobre él desde el pasado 10 de abril y los agentes instruyeron diligencias judiciales tras el arresto.
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores