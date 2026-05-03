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Un hombre reclamado por la justicia en Córdoba es detenido en Santander

La Policía Local cántabra detuvo al hombre, de 57 años, sobre el que pesaba una orden del Juzgado de lo Penal 6 de Córdoba

Vista exterior del Centro de Acogida Doña Letizia, en Santander.

Vista exterior del Centro de Acogida Doña Letizia, en Santander. / Ayuntamiento de Santander

Europa Press

Santander

La Policía Local de Santande rdetuvo el pasado jueves a un hombre de 57 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba.

Según informó el Ayuntamiento de Santander, el implicado fue identificado y detenido sobre las 21.15 horas del pasado jueves en el Centro de Acogida Doña Letizia, situado en la Avenida de Candina de la capital cántabra.

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La orden judicial pesaba sobre él desde el pasado 10 de abril y los agentes instruyeron diligencias judiciales tras el arresto.

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