El destacamento fiscal de la Guardia Civil de Córdoba intervino más de 640 kilos de picadura de tabaco y 570 cajetillas en 2025

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, que entró en funcionamiento desde el mes de marzo de 2023, realizó el pasado año 2025 un total de 234 inspecciones en establecimientos de toda la provincia para prevenir el contrabando. Como resultado, el instituto armado intervino 644,6 kilos de picadura de tabaco y 570 cajetillas, "todo ello sin los correspondientes precintos fiscales", indica este cuerpo en una nota de prensa de balance.

Además, el pasado 2025 se precintaron un total de 1.141 cajetillas de tabaco sin autorización, 1.243 vapers desechables "carentes del preceptivo control sanitario" y 1.311 juguetes "sin etiquetado legal". La Guardia Civil también destaca que, dentro de las intervenciones, se recuperaron ocho vehículos robados en Italia dentro de la "O.S 48/2024 JAD MOBILE 7". Además, se esclarecieron 12 delitos contra la propiedad industrial, "siendo intervenidos productos falsificados con anagramas de prestigiosas marcas, concretamente 1.755 encendedores, 199 zapatillas, 13 relojes, dos bolsos y dos carteras".

Nueve kilos de picadura y 600 cajetillas en lo que va de 2026

Por otro lado, en lo que va de año 2026, los agentes del Destacamento Fiscal han materializado 136 inspecciones en establecimientos públicos en la provincia cordobesa. En el ámbito del contrabando de tabaco, estas actuaciones han derivado en la "aprehensión de nueve kilogramos de picadura de tabaco y 600 cajetillas de tabaco sin precintos fiscales". Asimismo, se han precintado 237 cajetillas de tabaco destinadas a la venta manual careciendo de autorización, 734 vapers desechables que incumplían la normativa, así como 534 líquidos para dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, según datos facilitados por el instituto armado en su nota de prensa.

Inspección de la Guardia Civil de Córdoba en un establecimiento de tabaco de la provincia. / Guardia Civil

También, se han "precintado 30.424 juguetes, 1.488 colonias y 38 suplementos alimenticios carentes de etiquetado en castellano y sin importador legal".

Finalmente, "en el ámbito penal, se ha procedido a la investigación de una persona como supuesto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), por la aprehensión de 64 gramos de hachís durante una inspección en un establecimiento abierto al público".