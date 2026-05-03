Condenado a prisión por apuñalar a su hermano en la obra de un instituto donde trabajaba en Córdoba

La Audiencia de Córdoba ha condenado a dos años de cárcel a un acusado de apuñalar a su hermano en la obra del instituto donde el agresor trabajaba como vigilante de seguridad. De acuerdo con la sentencia dictada por la sección tercera, los hechos, ocurridos en octubre de 2021, se enmarcan en una disputada familiar en la que víctima y agresor resultaron lesionados.

El procesado ha reconocido el delito y ha aceptado la pena, y el tribunal ha acordado suspender su entrada en prisión con la condición de que no delinca en el plazo de dos años. Ninguna parte ha reclamado indemnización a la otra por las heridas sufridas.

"Tengo que matarte"

El fallo, facilitado a Diario CÓRDOBA por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recoge que el altercado comenzó cuando el perjudicado telefoneó a su cuñada, esposa de su hermano, para reprocharle que hubieran echado a su hijo del domicilio, donde convivían junto a aquellos desde el fallecimiento reciente de la esposa del perjudicado y madre del expulsado.

Durante la conversación, insultó a su cuñada y esta cortó la comunicación, por lo que se personó en la puerta del edificio donde se ubica la vivienda, manifestando expresiones intimidatorias dirigidas a su cuñada y a su hermano, como "tengo que matarte y tirarte por la terraza", y "al maricón de mi hermano tengo que ir a su trabajo a matarlo".

Después de esto, la mujer telefoneó a su marido para informarle del incidente, lo que motivó que éste, a su vez, telefoneara a su hermano para reprocharle su conducta, pese a que los habían recibido en su casa tras el fallecimiento de su esposa. La víctima le contestó que iba a ir a la obra del instituto donde el acusado trabajaba como vigilante para matarlo.

Agresión con un cuchillo

Al hacerlo, encontró a su hermano, que portaba un cuchillo de 10 centímetros de hoja, y comenzó entre ellos una fuerte discusión. Se agredieron mutuamente, llegando el acusado a propinar a la víctima varios golpes que le causaron heridas. Para tratarlas, necesitó asistencia quirúrgica.

De su parte, el procesado también sufrió lesiones y requirió asistencia médica, pero el matrimonio no ha denunciado ni por esta agresión ni por las amenazas recibidas. Así las cosas, el tribunal ha dictado sentencia después de que las partes hayan alcanzado una conformidad sobre los hechos y las penas a imponer.