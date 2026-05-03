Bellido destaca el éxito del Mayo cordobés y reivindica la importancia de fortalecer las tradiciones con un gobierno estable en Andalucía

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz en las elecciones del 17M, José María Bellido, ha destacado el éxito del Mayo Festivo cordobés, que no ha hecho nada más que comenzar, y ha reivindicado la importancia de fortalecer las tradiciones con un gobierno estable en Andalucía a través de una nota emitida a los medios de comunicación.

"Un notable éxito"

Bellido ha destacado este inicio de las fiestas de mayo en la ciudad de Córdoba que está transcurriendo con un notable éxito y una alta participación ciudadana, consolidándose como una de las principales señas de identidad cultural de la ciudad. En el inicio de la tradicional romería de la Virgen de Linares, que se celebra hoy en Córdoba y al que han asistido el líder de la candidatura cordobesa Antonio Repullo junto a los candidatos José Antonio Nieto y Verónica Martos, José María Bellido ha destacado especialmente el éxito de la celebración de las Cruces, donde se ha vivido un gran fin de semana marcado por la recuperación de la esencia tradicional de esta festividad.

El líder de la candidatura cordobesa del PP, Antonio Repullo, en la Romería de Linares. / A.J. GONZÁLEZ

En este sentido, ha señalado que “cada año las cruces son más bonitas y se refuerza la convivencia entre familias y amigos, integrando también a los jóvenes en un ambiente adecuado y alejado del botellón, una práctica que ha quedado erradicada”.

Asimismo, ha hecho referencia a la continuidad de estas celebraciones con la Romería de Linares, subrayando el orgullo que suponen las tradiciones tanto para Córdoba como para el conjunto de Andalucía. Según Bellido, estos resultados son fruto del trabajo institucional desarrollado por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba y en el Gobierno andaluz.

El candidato también ha resaltado el impacto positivo de estas fiestas en el ámbito turístico, señalando los excelentes datos de ocupación hotelera que se están registrando durante estos días y que previsiblemente se confirmarán en las próximas jornadas

En esta línea, Bellido ha insistido en la necesidad de seguir avanzando mediante una mayoría de gobierno estable que permita consolidar y potenciar estas tradiciones. Además, ha recordado la reciente visita del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien pudo comprobar de primera mano la tradición de las Cruces de Córdoba, el trabajo de las hermandades y otras manifestaciones culturales como las Fiestas Aracelitanas de Lucena en honor a su patrona la Virgen de Araceli.

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Finalmente, José María Bellido ha reafirmado el compromiso del proyecto del PP de Andalucía y de Juanma Moreno con la protección y promoción de las tradiciones, señalando que “forman parte esencial de nuestra identidad, de nuestra alma y de nuestra forma de ser”, y ha subrayado que para garantizar su continuidad es fundamental contar con gobiernos fuertes tanto en Córdoba como en Andalucía.