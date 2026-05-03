Por Andalucía denuncia en Villafranca que la falta de transporte público "condiciona la vida diaria"

La candidata número 1 al Parlamento andaluz de Por Andalucía en Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha defendido durante una visita a Villafranca la necesidad de reforzar el transporte público en la provincia, especialmente los autobuses y la red de cercanías, al considerar que es “la columna vertebral para garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio”.

Rodríguez ha señalado que “la falta de un sistema de transporte público digno no es solo un problema de movilidad, es un problema que condiciona la vida diaria”, afectando a “la posibilidad de quedarse a vivir en los pueblos, hacer gestiones o acceder a la sanidad”.

Conectar los municipios

Por ello, ha reivindicado la puesta en marcha de más líneas y el aumento de las frecuencias de los autobuses, así como la creación de una red de transporte público de cercanías que conecte de forma “eficaz” los municipios entre sí y con los principales núcleos urbanos. Eso pasaría por los ejes Córdoba-Almorchón y Palma del Río-Villa del Río-Puente Genil.

Rodríguez ha recordado que “el Parlamento andaluz aprobó en 2023 reclamar competencias en materia de transporte de cercanías al Gobierno central”, una medida que ha criticado que “todavía no se ha desarrollado por parte del Gobierno andaluz”. En este sentido, ha asegurado que Por Andalucía se compromete a “recuperar esas competencias y poner en marcha un sistema de transporte útil, frecuente y accesible”.

Más atención primaria

A partir de esta base, la candidata ha denunciado que el problema del transporte se suma a otras carencias que sufren los municipios pequeños, como las sanitarias. Ha señalado que en muchos casos “solo hay atención primaria en horario de mañana” y que existen dificultades para acceder a pediatría y a los centros sanitarios de referencia, lo que agrava aún más la situación de quienes viven en el entorno rural.

En el ámbito sanitario, Por Andalucía propone destinar el 20% del presupuesto andaluz a sanidad y la contratación de 8.000 profesionales para garantizar servicios de urgencias en todos los municipios durante todo el día.

Denuncia las “ratios elevadas”

En materia educativa, ha advertido de “ratios elevadas y problemas de acceso en los centros públicos”, lo que está provocando que algunas familias se vean obligadas a escolarizar a sus hijos e hijas en otros municipios o en centros concertados, limitando así la libertad de elección. Rodríguez ha afirmado que esta realidad responde a un modelo político en el que “la Junta de Andalucía está convirtiendo las necesidades básicas en negocio”.

En esta línea, también ha denunciado la situación de la dependencia, "con retrasos de más de 500 días en la resolución de expedientes", y ha anunciado el compromiso de duplicar las plantillas de valoración para reducir los tiempos de espera y garantizar una atención digna.

En cuanto a vivienda, ha planteado la movilización de viviendas vacías en los municipios, su rehabilitación y su incorporación al parque público de vivienda para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente en el medio rural.