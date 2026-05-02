Elecciones en Andalucía
Vox denuncia en Córdoba la falta de apoyo a menores con necesidades especiales
El partido traslada su "prioridad nacional" a la comunidad autónoma y defiende que "los andaluces deben ser lo primero en educación, vivienda y seguridad"
Vox ha participado este sábado en Córdoba en los actos con motivo del Día internacional contra el Acoso Escolar junto a la asociación MIA y ha mostrado su apoyo a las familias y a las víctimas, denunciando las “graves carencias” del sistema educativo andaluz, "especialmente, en la atención a menores con necesidades especiales".
Durante la jornada, su candidata por Córdoba al Parlamento de Andalucía en las elecciones del 17 mayo, Paula Badanelli, ha advertido que el acoso escolar “no puede abordarse sin recursos suficientes ni sin una atención real a los alumnos más vulnerables”, señalando que actualmente existen “importantes déficits” en los centros educativos que afectan directamente a estos menores. En este sentido, ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía “no está priorizando lo importante”.
"Falta de apoyos" para las necesidades especiales
La formación ha alertado, asimismo, del cierre de escuelas infantiles, debido a que “el precio de la plaza no cubre los costes reales”, lo que está provocando, según ha indicado, una reducción de la oferta educativa en etapas clave. A ello se suma, señala, la “falta de apoyos suficientes” en los colegios para atender a alumnos con necesidades especiales.
Badanelli, que ha participado en el acto junto al candidato número 4, Javier Bazán, y la concejala Marta León, ha insistido en que “la educación debe ser una prioridad absoluta” y ha reclamado un incremento de la inversión destinada a este ámbito, con especial atención a los recursos humanos y materiales para atender situaciones de acoso y a los menores con necesidades específicas.
"Los andaluces deben ser lo primero"
Finalmente, la formación ha reivindicado el concepto de “prioridad nacional” como eje de sus políticas y ha pedido el apoyo en las urnas el próximo 17 de mayo para “cambiar las políticas y las prioridades”. Vox defiende que “los andaluces deben ser lo primero en educación, vivienda y seguridad frente a la inacción del Gobierno de Juanma Moreno”.
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