La Virgen de la Cabeza volverá a procesionar este domingo a la Catedral de Córdoba

La imagen de la Virgen de la Cabeza, titular de la hermandad filial de Córdoba, protagonizará en la mañana de este domingo 3 de mayo su salida procesional hacia la Santa Iglesia Catedral, en un recorrido que la llevará por las calles del casco histórico.

La jornada comenzará a las 10.30 horas en la parroquia de San Francisco y San Eulogio, donde se celebrará la tradicional fiesta de regla de la hermandad de la Cabeza. Una vez finalizado el acto litúrgico programado, en torno a las 11.30 horas, la imagen de la conocida como la «Morenita cordobesa» saldrá en procesión sobre su paso.

Recorrido

El cortejo procesional partirá desde la parroquia de San Francisco, discurriendo por el Compás de San Francisco para continuar por la calle San Fernando y Cardenal González. Posteriormente, avanzará por Magistral González Francés hasta alcanzar la Puerta de Santa Catalina. Desde allí, la comitiva accederá al Patio de los Naranjos, con la llegada prevista a la al interior de la Catedral en torno a las 13.00 horas, donde se vivirá uno de los momentos más destacados de la jornada.

Detalle del templete que alberga la imagen de la Virgen de la Cabeza. / CÓRDOBA

Tras la estancia en el primer templo de la diócesis, la procesión emprenderá su regreso a las 13.20 horas, saliendo nuevamente por el Patio de los Naranjos y la Puerta de Santa Catalina. El itinerario de vuelta continuará por calles de gran sabor tradicional como Martínez Rücker, plaza de Abades y Alfayatas, para enlazar de nuevo con Cardenal González y San Fernando hasta llegar al Compás de San Francisco.

La entrada de la Virgen de la Cabeza en su templo está prevista para las 15.00 horas, poniendo así el broche final a esta salida procesional que cada año inicia el calendario de las procesiones de las hermandades de gloria en la ciudad.

Durante todo el recorrido, como en años anteriores, el acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de María Santísima de la Esperanza, que interpretará distintas marchas procesionales en honor a la titular de la hermandad de la Virgen de la Cabeza.