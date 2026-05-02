La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El fallo del concurso de las Cruces, el plan contra el sedentarismo infantil anunciado por Juanma Moreno y el partido del Córdoba CF en Castellón centran la actualidad de la jornada
Las Cruces de Mayo de Córdoba ya tienen ganadores en su edición de 2026, con el fallo del jurado del concurso municipal que reconoce a las mejores instalaciones de la ciudad en una de las fiestas más emblemáticas de la primavera. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en Córdoba un plan centrado en fomentar los recreos activos y combatir el sedentarismo infantil desde edades tempranas. En el ámbito deportivo, te contamos el minuto a minuto del CD Castellón-Córdoba CF, con el objetivo de seguir peleando las posibilidades de play off.
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026
- Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil
- DIRECTO | Castellón-Córdoba CF | Doble de Adrián Fuentes en el SkyFi Castalia
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