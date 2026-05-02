Las Cruces de Mayo de Córdoba ya tienen ganadores en su edición de 2026, con el fallo del jurado del concurso municipal que reconoce a las mejores instalaciones de la ciudad en una de las fiestas más emblemáticas de la primavera. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en Córdoba un plan centrado en fomentar los recreos activos y combatir el sedentarismo infantil desde edades tempranas. En el ámbito deportivo, te contamos el minuto a minuto del CD Castellón-Córdoba CF, con el objetivo de seguir peleando las posibilidades de play off.

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