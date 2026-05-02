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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El fallo del concurso de las Cruces, el plan contra el sedentarismo infantil anunciado por Juanma Moreno y el partido del Córdoba CF en Castellón centran la actualidad de la jornada

Primer premio de las Cruces de Mayo en la modalidad de Casco Histórico: hermandad de la Soledad en La Lagunilla

Primer premio de las Cruces de Mayo en la modalidad de Casco Histórico: hermandad de la Soledad en La Lagunilla / AJ González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las Cruces de Mayo de Córdoba ya tienen ganadores en su edición de 2026, con el fallo del jurado del concurso municipal que reconoce a las mejores instalaciones de la ciudad en una de las fiestas más emblemáticas de la primavera. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado en Córdoba un plan centrado en fomentar los recreos activos y combatir el sedentarismo infantil desde edades tempranas. En el ámbito deportivo, te contamos el minuto a minuto del CD Castellón-Córdoba CF, con el objetivo de seguir peleando las posibilidades de play off.

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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

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Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil

Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026

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