Juanma Moreno inició ayer la campaña electoral para las elecciones andaluzas -que sigue hoy en Córdoba y Lucena- en Palma del Río. El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP señaló a Córdoba como "una de las provincias clave" para lograr la mayoría absoluta en los comicios del próximo 17 de mayo. En otro orden de cosas, es una realidad que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo laboral. Expertos comparan este hecho con la Revolución Industrial y aseguran que, aunque se perderán puestos de trabajo, se crearán otros nuevos ligados al desarrollo, la implantación y la auditoría. Por último, las reivindicaciones laborales fueron las protagonistas de la jornada de ayer, Día de los Trabajadores. Miles de personas salieron a las calles de Córdoba en defensa del empleo de calidad y de los servicios públicos, en una movilización muy marcada por los conflictos en Hitachi y las grúas, así como por las elecciones andaluzas.

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