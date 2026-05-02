Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las elecciones del próximo 17 de mayo, Juanma Moreno (PP) ha anunciado este sábado en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil con el que pretenden promover la actividad física diaria entre los niños y niñas.

Después de recorrer un sendero del Cinturón Verde de la capital, Juanma Moreno se ha comprometido a impulsar el plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil, que comprende iniciativas como los recreos activos a través de los juegos, caminos escolares seguros y programas municipales de deporte infantil.

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A.J.González

"Nuestros hijos hacen poca actividad física"

"Uno de los problemas que estamos teniendo en las sociedades occidentales es que nuestros hijos hacen poca actividad física", ha explicado el presidente, aludiendo a la aparición de otras formas de ocio más relacionadas con las nuevas tecnologías y el uso de pantallas.

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A. J. González

Una campaña contra el acoso escolar

Por otra parte, Juanma Moreno se ha hecho eco de la conmemoración del Día contra el Acoso escolar, que tiene lugar este sábado, y ha afirmado que "nos unimos a la campaña mundial. Es una de las plagas que tenemos en occidente, en Andalucía y en España, y vamos a seguir trabajando contra esta lacra para evitar el sufrimiento que tienen muchos niños".

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A. J. González

En esta línea, ha apuntado el objetivo de concienciar a los niños que hacen sufrir a otros niños sobre el daño que hacen, trabajando para ello con "caras populares" o "referentes" que podrían ayudar a que los niños entiendan que "el acoso mata".

Cambio climático

Entre otras iniciativas, Juanma Moreno también ha adelantado el impulso del plan Andalucía se adapta al clima, donde contarán con los sectores sociales y económicos "para dar la mejor respuesta a los riesgos climáticos que estamos viviendo". A este respecto, ha recordado el tren de borrascas que impactó en Andalucía a comienzos del presente 2026 y las temperaturas "que sobrepasan los límites de nuestros propios registros".