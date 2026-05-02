Los juzgados de Córdoba necesitan 15 plazas de jueces, cinco de ellos con adscripción territorial

Los juzgados de la provincia de Córdoba necesitan quince nuevas plazas de jueces, destacando entre ellas cinco de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), según se recoge en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En concreto, se detalla que hacen falta dos magistrados para la Sección Civil de la Audiencia Provincial; tres titulares para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba; un titular para la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Mercantil

Igualmente, un titular para la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba, después de que ha ingresado un total de 1.264 asuntos y existe un único juzgado exclusivo asumiendo una carga de 1.264 asuntos. La creación de una plaza nueva conforme criterio técnico, orientador e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es de 435 asuntos, determinaría un total de dos plazas, que supondría una carga individual por cada sección de 632 asuntos.

Por otra parte, se recoge un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena; un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, y un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas, junto a las cinco plazas de JAT.

Al respecto, se apunta que "la suma de todas las Plazas de Juez de Adscripción Territorial que se proponen para todas las provincias suponen un total de 30, que son las que faltarían a las 57 existentes para alcanzar el número de 87 que serían las que corresponderían a la Comunidad Autónoma, de conformidad a la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, BOE 9/4/2026, y a la población de Andalucía según estadística de 2025".

Violencia sobre la mujer

En cuanto a la Violencia sobre la Mujer, se explica que en la provincia se han recibido 2.662 denuncias y 2.648 víctimas, de las cuales el 3% se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, por debajo de la media andaluza, que está en un 7%.

Las mujeres que se acogen a la dispensa de declarar son en su mayoría españolas (un 93%). Se han adoptado 382 órdenes de protección, que supone el 84% de las incoadas y se han dictado 76 sentencias penales condenatorias --el 74% del total de las sentencias--.

Igualmente, se señala que en la provincia se propone la modificación de la extensión de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, establecida en el Real Decreto 422/2025, y limitarla a los partidos judiciales de Córdoba y Pozoblanco, al tiempo que ampliarla a los partidos judiciales de Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo.

Asimismo, se propone la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena, que extienda su jurisdicción también a los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Montilla, Puente Genil y Priego de Córdoba.

Tribunales de Instancia y sedes

Por otra parte, se precisa que la provincia cuenta con 21 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que se transformaron el día 1 de julio de 2025 en once Tribunales de Instancia, con Sección Única, Civil y de Instrucción. La situación que presentan es "desigual en cuanto a la carga de trabajo".

Al respecto, se subraya que "destaca la sobrecarga de asuntos en los partidos judiciales de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, Montoro y Posadas, en materia civil, y Lucena en ambas jurisdicciones".

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En cuanto a las sedes, se detalla que "afortunadamente, la nueva sede judicial de Lucena está plenamente operativa, una vez finalizadas las obras de ejecución del nuevo Palacio de Justicia", si bien "las sedes de Montilla y Aguilar de la Frontera mantienen carencias, necesidad de adaptación a las condiciones básicas de accesibilidad, rehabilitación energética, tratamiento de humedades, etc., que necesitan definitiva solución y para lo que existen obras en ejecución en la sede de Aguilar, al tiempo que redacción de proyecto de ejecución para la sede de Montilla".