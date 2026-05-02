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La iglesia del Juramento de San Rafael acogerá del 5 al 7 de mayo el triduo al Custodio de Córdoba

El 7 de mayo será la función principal y el 9 de mayo la salida procesional

Procesión del Custodio San Rafael por las calles de Córdoba, el pasado 2025.

Procesión del Custodio San Rafael por las calles de Córdoba, el pasado 2025. / Manuel Murillo

Francisco Mellado

Córdoba

La iglesia del Juramento de San Rafael acogerá los próximos días 5, 6 y 7 de mayo, a las 20.00 horas, el triduo en honor al Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba, con motivo de la conmemoración de su aparición y del juramento realizado al padre Andrés de las Roelas.

El día 7 de mayo tendrá lugar la Función Principal y ofrenda floral al Custodio. Asimismo, coincidiendo con la primera jornada del triduo, a las 21.00 horas se celebrará la exaltación en honor a San Rafael, que este año estará a cargo del cofrade Rafael Gómez Díaz.

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Estos actos servirán de preámbulo a la salida procesional del Custodio, el sábado 9 de mayo a las 19.00 horas.

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