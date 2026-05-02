La IA transformará empleos clave: de los ‘call centers’ a la conducción

Aunque los expertos se muestran optimistas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, también admiten que este nuevo paradigma traerá consigo cambios inevitables. Vaticinan que la IA no solo creará nuevos puestos, en muchos casos aún difíciles de imaginar, sino que también hará que algunos perfiles pierdan peso o directamente desaparezcan. En este sentido, citan los call centers, ciertos puestos administrativos, recepcionistas de hotel, trabajadores de líneas industriales y, a medio plazo, profesiones vinculadas a la conducción, como taxistas.

El vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la Universidad de Córdoba (UCO), Sebastián Ventura, defiende que la IA empuja hacia un modelo en el que las personas se concentren en «aquellas tareas que realmente aportan valor» y donde la cualidad humana es determinante. De esta forma, habrá que reflexionar, crear, orientar o tomar decisiones con contexto mucho más que hacer tareas repetitivas. A su juicio, los puestos ligados a cadenas de producción con tareas repetitivas «van a morir» o, al menos, a reducirse de forma muy notable.

Otro de los sectores donde anticipa una transformación profunda es el transporte. Ventura apunta al avance del coche autónomo, que «gracias a la IA está creciendo muchísimo», aunque matiza que por ahora «solo hay prototipos». Con todo, considera que los vehículos autónomos «serán una realidad más pronto que tarde» y que eso «va a revolucionar el mundo del transporte», con un efecto directo sobre empleos ligados a la conducción profesional.

Un grupo de recepcionistas en un hotel de Córdoba capital / A. J. González

También cita el ámbito hotelero como ejemplo de un cambio que ya se percibe. «Cada vez menos hoteles tienen el servicio de botones y, muchas veces, solo queda una persona para hacer el check-in», explica, antes de señalar que en algunos alojamientos ese proceso ya se canaliza mediante máquinas donde el cliente rellena sus datos. En esa línea, cree que este tipo de funciones avanzarán hacia sistemas más automatizados.

Una transformación evidente de la atención al cliente

En atención al cliente, Ventura considera que la transformación es aún más evidente. Debido al desarrollo de los modelos conversacionales, los call centers caminan a ser un esquema donde «una IA responde las dudas del usuario» y solo se derivan a una persona los asuntos más complejos. Pone como ejemplo fórmulas cada vez más frecuentes, como atención por WhatsApp, con notas de audio o fotografías que la IA analiza y, «en última instancia», si no resuelve el problema, «reorienta a un humano». Son dinámicas que, sostiene, ya se ven hoy.

Eso sí, Ventura insiste en que esta evolución no tiene por qué traducirse siempre en una destrucción directa del empleo. En ese punto menciona un caso cercano en el que, tras incorporar herramientas de IA, la empresa recolocó a parte de su plantilla en tareas como marketing o gestión. «La IA va a poner al ser humano donde aporta valor», insiste.

Una persona trabaja en un call center. / CÓRDOBA

Dentro de los perfiles que podrían verse afectados, el representante de la UCO incluye también a quienes realizan trabajos de formalización de documentos, como contratos o ciertos trámites, al considerar que, mediante prompts, la tecnología puede redactar textos ajustados al ámbito legal, reduciendo el tiempo y el peso de ese trabajo mecánico.

En paralelo, señala que sectores como la Robótica y la Medicina vivirán cambios relevantes. «No te va a hacer el diagnóstico médico», matiza, pero sí cree que puede entrenarse un modelo para que la evaluación del paciente se realice de manera distinta. En Robótica destaca que muchas tareas son «procedimientos básicos» y que los nuevos modelos permitirán dar instrucciones para que el sistema ejecute. Eso, añade, puede hacer que el perfil técnico se concentre más en tareas complejas y menos en rutinas. También apunta a que aspectos del periodismo y trabajos ligados a la programación deberán cambiar algunos aspectos, aunque recalca que casi todos los empleos se verán afectados «sin que eso implique necesariamente destrucción».

¿Deben tener mido los trabajadores?

Ante la pregunta inevitable de si los trabajadores deben tener miedo a que la IA les quite el empleo, Enrique Molina, director de la empresa de inserción sociolaboral Aforcade, coincide con Ventura en rechazar ese enfoque. A su juicio, la clave es la formación: «No tenemos que tener miedo a profesionalizarnos y seguir formándonos», afirma, convencido de que eso abre abanicos y puede generar oportunidades de crecimiento también para muchas empresas.

La especialista en IA generativa Sofía Martínez pone el foco en los trabajos administrativos, que cree que serán los que afronten una transición más dura. También señala que el marketing digital y la creación de contenido para redes van a experimentar cambios importantes. «Hay trabajos que, de tardar ocho horas, ahora se hacen en media», afirma. Martínez asegura que «hay bastante miedo» entre trabajadores, y que la clave para reducirlo está en entender el nuevo marco: «La IA es una extensión tuya. Al final siempre hay un humano detrás y eso es clave».