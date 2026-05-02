Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 2 de mayo de 2026

Teatro

‘Asesinato en el Orient Express’

Juanjo Artero protagoniza esta nueva adaptación del clásico de Agatha Christie, ‘Asesinato en el Orient Express’, donde once intérpretes y una puesta en escena impactante dan vida al misterio más emblemático de la autora.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Juegos

‘Zona Neo’ y sesión ‘A jugar a la casa’

De 19.00 a 21.00 horas, Zona Neo Juegos, con juegos de mesa y del rol y de 19.00 a 3.00 horas, sesión de A jugar a la Casa, con juegos de mesa basados en películas, series y videojuegos de hoy y siempre.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios. Desde las 19.00 a 3.00 horas.

Exposición

‘Bonsái de primavera’

Se celebra la 37 edición de esta exposición. Habrá una zona comercial para poder adquirir herramientas, sustratos y plantas.

CÓRDOBA. Oratorio de San Felipe Neri. San Felipe, 55. Desde las 10.00 a 21.00 horas.

Visitas guiadas

‘Averroes y la Córdoba Almohade’

Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, el Museo Arqueológico de Córdoba organiza visitas guiadas a la exposición temporal que permiten adentrarse en la vida y el legado del sabio cordobés, situando su pensamiento en la sociedad del siglo XII.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 11.00 horas.

Certamen academias de baile

Actuaciones de las academias

Actuarán los grupos de Jorge del Pino, Antonio y Mariví, Asociación Juvenil el Zorongo y Encarna López, dentro del trigésimo tercer Certamen de Academias de Baile, que organiza la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento en el marco del Concurso de Cruces de Mayo.

CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas. Desde las 19.30 horas.

Música

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Dentro del nuevo ciclo de primavera, la Orquesta y Coro de la Catedral interpretarán Las dos almas de Mozart. La entrada es libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Iglesia Juramento de San Rafael. Plaza de San Rafael, 8. 21.15 horas.

Actividades

Día de convivencia y Memoria Histórica

Esta jornada estará conformada por una presentación del libro Memoria democrática de la Colonia de Fuente Palmera para jovenes, de Alberto González Sojo; la exposición La guerrilla franquista en el Norte de Córdoba y varias actuaciones musicales (destacando la de Manuel Gerena), además un perol de convivencia.