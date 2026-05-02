Hanwha, Indra, Escribano y el factor Córdoba

Hanwha ya no es solo un fabricante surcoreano con ambición europea. Es, a estas alturas, uno de los nombres que mejor explican cómo ha cambiado el mercado occidental de la defensa desde que Ucrania se convirtió en el mayor campo de pruebas bélico de este siglo. Su filial Hanwha Aerospace se ha posicionado como referente global en sistemas terrestres, munición guiada y soluciones aeroespaciales, y exhibe por toda Europa el obús autopropulsado K9 Thunder como su credencial más sólida: una plataforma ya desplegada en diez países y presente en varios ejércitos de la OTAN.

Su fórmula no es un misterio. Rapidez de entrega, músculo de producción y, sobre todo, disposición a repartir el pastel con la industria local. Lo hizo en Rumanía con programas de localización y transferencia tecnológica ligados al K9 y al K10. En dos años, desde la firma del contrato, han llegado las primeras entregas. Y lo acaba de hacer también en España en plena efervescencia industrial.

El acuerdo que cambia el tablero

El 24 de marzo de 2026, Indra Group y Hanwha Aerospace firmaron un acuerdo vinculante para desarrollar sistemas de artillería autopropulsada adaptados a las Fuerzas Armadas españolas. La nota oficial de Indra no habla de una simple adquisición: habla de soberanía nacional en el diseño y la fabricación de plataformas terrestres de cadenas. El precio del programa asciende a 4.550 millones de euros, la inversión industrial comprometida supera los 130 millones y las promesas de empleo, tan necesarias y convincentes para la opinión pública en estos casos, suman en las primeras estimaciones unos 500 puestos de trabajo directos y unos 1.000 indirectos.

La provincia lleva meses acumulando capas de alto valor: sensores, radares... talento técnico

Sobre la mesa, 280 vehículos de cadenas para el Ejército de Tierra: 128 sistemas de artillería basados en el K9, 120 vehículos de reabastecimiento de munición, y otras plataformas de recuperación y mando y control. Hanwha aporta la base técnica e Indra apuesta por convertirla en una industria propia de la mano de Escribano M&E.

Córdoba entra en escena

Aquí es donde aparece Córdoba. No para ensamblar el obús completo -Asturias centralizará el proyecto de Indra-, sino por algo más duradero: la provincia lleva meses acumulando capas de alto valor -sensores, radares, mando y control, estructuras avanzadas, mantenimiento y talento técnico, sumado a las capacidades que ya disponía como robótica y fabricación avanzada- que son exactamente lo que necesita un programa terrestre moderno.

Piezas de artillería K9 Thunder, del ejército surcoreano, durante unos ejercicios con fuego real en la frontera con Corea del Norte. / Yonhap / Efe

En enero de 2026, Indra anunció una inversión de 56 millones de euros en dos grandes instalaciones en Córdoba. Una planta de más de 13.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Las Quemadas, dedicada a radares de alta tecnología civil y militar. Y una segunda instalación para capacidades metálicas avanzadas y centros desplegables de mando y control. Ahora, la empresa tecnológica de referencia en España ha añadido una tercera instalación dedicada a la implantación de soluciones industriales de unos 2.000 metros cuadrados. La compañía ha explicado a CÓRDOBA, además, su intención de tejer más alianzas con la Universidad de Córdoba, la Formación Profesional dual y el servicio público de empleo para generar y retener talento técnico especializado en el ecosistema local, de las que varias, como el propio centro de formación de FP, son ya una realidad.

La otra pata: Escribano M&E

Junto a Indra Group, hay otro actor que convierte a Córdoba en algo más que una sede periférica del proyecto. Escribano M&E Group -socio de Indra en la UTE adjudicataria de los programas de artillería de ruedas y cadenas- ha consolidado en la capital cordobesa una base industrial propia de envergadura: más de 23.000 metros cuadrados en Córdoba TechPark, el antiguo parque tecnológico de Rabanales 21. 25 millones de euros invertidos en maquinaria de alta tecnología y casi un centenar de empleados, con proyección de alcanzar los 300 profesionales en 2030, según confirmó a CÓRDOBA la propia compañía hace escasos meses.

Dos tecnológicas industriales, un frente compartido. Una provincia que empieza a aparecer en los mapas de la defensa europea por razones que van mucho más allá de la Base Logística del Ejército de Tierra. El verdadero polo industrial de atracción que ya ha visto, además, cómo se desencallan todos los aspectos burocráticos (y políticos más complejos) para que el parque industrial anexo a la BLET, el futuro polígono Gran Capitán, en La Rinconada, se convierta en uno de los mayores centros logísticos de Andalucía y empiece a coger velocidad de crucero para recibir a las primeras empresas del sector.

Las máquinas trabajan sobre los terrenos de La Rinconada en las primeras labores que Defensa aplica para levantar la Base. / MANUEL MURILLO

Objetivo: la retaguardia industrial

Volviendo al gigante surcoreano: la consecuencia más relevante no está en el contrato en sí, sino en el dibujo de fondo que este traza. Si Hanwha entra en España para injertarse en la cadena de valor industrial nacional, y si Indra aspira a ejercer de gran tractor tecnológico del dominio terrestre, Córdoba puede capturar una parte muy significativa del valor añadido aunque el grueso del ensamblaje se reparta por otros puntos del territorio nacional.

La ciudad ya no figura solo como sede logística militar clave para las Fuerzas Armadas a través del macro complejo de la BLET. Figura como uno de los lugares donde se está cosiendo -con radares, estructuras, software y talento técnico- la retaguardia industrial del nuevo ciclo de rearme europeo en España y --ojo que no es baladí-- del flanco sur de la OTAN y de la Unión Europea. Y en esa costura, la alianza Hanwha-Indra y la huella previa de Escribano M&E en Córdoba TechPark pueden acabar teniendo más importancia de la que hoy parece.