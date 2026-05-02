Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inteligencia artificialJuanma MorenoFactor CórdobaSilvia Mellado (PSOE)Por AndalucíaAdelante AndalucíaSanciones CrucesEl tiempoCrucesMirador de la CampiñaAccidente vialCCFGuía PatiosGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 2 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 3 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Romero Fernández

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Espinal Sánchez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  3. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  4. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  5. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  6. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  7. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  8. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el sábado 2 de mayo

Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil

Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026

Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026

Vecinos del centro de Córdoba celebran la mejora de las Cruces pero piden soluciones en aseos y horarios

Vecinos del centro de Córdoba celebran la mejora de las Cruces pero piden soluciones en aseos y horarios

La madre de Sandra Peña reclama en Córdoba que ningún menor tenga que volver del colegio con miedo

La madre de Sandra Peña reclama en Córdoba que ningún menor tenga que volver del colegio con miedo

Vox denuncia en Córdoba la falta de apoyo a menores con necesidades especiales

Caen las sanciones en las Cruces de Mayo de Córdoba: 138 denuncias por miccionar en la calle y 67 por botellón

Caen las sanciones en las Cruces de Mayo de Córdoba: 138 denuncias por miccionar en la calle y 67 por botellón
Tracking Pixel Contents