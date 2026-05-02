Los fallecidos en Córdoba el sábado 2 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 3 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Romero Fernández

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Espinal Sánchez

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.