CCOO denuncia "el caos organizativo" en la lavandería del Hospital Reina Sofía

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia, a través de una nota remitida a los medios, que "el caos organizativo de la lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía, debido a la falta de personal, está teniendo efectos dañinos en la salud del personal, que también está viendo afectado su derecho a la conciliación".

Escrito al director-general

La Sección Sindical de CCOO en el centro sanitario ha remitido un escrito al director-general del hospital, Francisco Triviño, en el que le recuerda que “son numerosas las ocasiones en las que hemos manifestado ante esta dirección-gerencia y la dirección de enfermería la situación que sufren las y los profesionales que prestan servicios en la unidad de lavandería del Hospital Reina Sofía, debido a la gestión organizativa tanto del cargo intermedio como la del propio hospital”.

Hospital Reina Sofía, en una vista desde su aparcamiento. / A. J. González

CCOO considera “inadmisible que un profesional deba acogerse a solicitar una reducción de jornada por el hecho de tener planillas irregulares y que los cargos intermedios de esta unidad no se adapten a las necesidades, dentro de las posibilidades, de cada profesional. De hecho, ante las diferentes necesidades de que el profesional decida solicitar una reducción de jornada, no puede estar condicionado su situación laboral día a día, bajo ningún motivo”, reza el escrito.

“Son varios meses donde el personal de lavandería recibe sus turnos de trabajo una semana antes, modificados de los principales que se les hizo llegar, modificando los días solicitados por reducción, por descansos y tener que reorganizar nuevamente cualquier situación que perjudica al profesional, incluso se les está denegando los días por falta de personal hasta el hecho de advertir vía oral que para mayo habrá nuevas denegaciones”, señala el sindicato en su carta al director-gerente.

El sindicato hace hincapié en que la dirección-gerencia del hospital “es la responsable de esta situación y que cuando un profesional tiene la necesidad de solicitar una reducción de jornada de cualquier índole, también se le reduce su sueldo mensual y que no puede estar con el miedo de si se le será denegado o no dicho día, afectando así a su conciliación familiar y personal”.

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Por todo ello, CCOO solicita a la dirección-gerencia que actúe inmediatamente sobre estos hechos y se cubra el 100% de las necesidades de esta unidad ya que “las actuaciones que se toman a diario afectan a la salud del profesional, al igual que a su conciliación familiar y personal, no permitiendo que continúen dichas acciones”.