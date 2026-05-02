Por Andalucía se compromete en Cabra a asumir una "gestión directa" del transporte sanitario

La candidata número 3 por Córdoba al Parlamento andaluz de Por Andalucía, Sandra Aceituno, junto al presidente de la Plataforma Técnica de Emergencia Sanitaria de Andalucía (Platesa), David Orihuela, han analizado este sábado en Cabra (Córdoba) la situación del servicio de transporte sanitario en la comunidad autónoma y esta coalición ha defendido una "gestión directa" para revertir el “deterioro” actual del sistema, poniendo fin a la externalización.

Por Andalucía ha anunciado que, a partir del 17 de mayo, quiere garantizar que cada ambulancia que atienda una urgencia vaya con el personal que necesita el paciente, "evitando traslados sin dotación sanitaria suficiente". Asimismo, ha avanzado su compromiso de impulsar una modificación normativa para que las ambulancias de tipo asistencial cuenten obligatoriamente con, al menos, dos técnicos en emergencias sanitarias, reforzando así la seguridad en los traslados.

Sandra Aceituno ha explicado que la normativa establece tres tipos de ambulancias: tipo A, no asistencial y con dos técnicos en emergencias sanitarias; tipo B, asistencial con dos técnicos en emergencias sanitarias; y tipo C, de soporte vital avanzado con personal sanitario.

Ambulancias "sin el personal sanitario necesario"

Según ha denunciado, aproximadamente, el 80% de los servicios de urgencia requieren dotación asistencial, pero en la práctica se están sustituyendo ambulancias tipo B por tipo A, en las que en muchos casos acude únicamente el conductor. “Esto significa que hay ambulancias que salen a una urgencia sin el personal sanitario necesario para atender al paciente si se complica la situación durante el traslado”, ha señalado Aceituno.

La candidata ha enmarcado esta situación en un contexto de “saturación del sistema sanitario, con listas de espera, falta de citas en atención primaria en 48 horas y urgencias colapsada”. Desde Por Andalucía se ha señalado que esta realidad es consecuencia del deterioro progresivo de la sanidad pública andaluza, derivado de políticas de externalización y falta de inversión.

"Pacientes han fallecido solos"

Por su parte, David Orihuela ha denunciado el “incumplimiento” de la normativa vigente y el uso de ambulancias no asistenciales en servicios que requieren dotación sanitaria. Ha explicado que esta situación responde a decisiones de "ahorro de costes".

“Se han dado casos de pacientes que han fallecido solos en el interior de ambulancias durante el traslado, sin el personal sanitario suficiente para poder atender una complicación crítica”, ha advertido Orihuela, subrayando la “gravedad” del modelo actual.