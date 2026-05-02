Adelante Andalucía sirve pisto y salmorejo en La Corredera de Córdoba para reivindicar comedores escolares públicos

Adelante Andalucía ha servido este sábado pisto y salmorejo en la plaza de La Corredera de Córdoba para exigir que “nuestros niños y niñas coman en condiciones y no haya ninguna multinacional que se esté forrando con el derecho a la alimentación de la niñez en los colegios”. José Ignacio García, candidato del partido a la Presidencia de la Junta, ha recordado que la Ley de Comedores Escolares promueve una alimentación casera, de proximidad y pública.

En un comunicado, esta formación critica que "la gestión del 72 % de los comedores escolares de Andalucía está en manos de seis empresas multinacionales". El candidato, que ha participado en el acto junto a Mariví Serrano, la número 1 por Córdoba, ha recordado que estos alimentos se cocinan a cientos de kilómetros de distancia, se transportan dos veces por semana a los colegios y se recalientan. “A esta gente le estamos vendiendo los comedores escolares de nuestros niños para que les pongan bandejas de catering de línea fría, que luego son recalentadas. Nos parece una auténtica barbaridad”, ha denunciado.

José Ignacio García y Mariví Serrano sirven comida este sábado en La Corredera. / Víctor Castro

La Ley de Comedores de Adelante Andalucía propondría la contratación de cocineros y cocineras públicas que elaboren a diario comida casera con productos de proximidad. Además, el personal contratado debería contar con buenas condiciones laborales. El objetivo, según detalla el partido, es poner el foco en la importancia de la alimentación para la niñez andaluza, como parte fundamental de la educación. Por último, esta propuesta plantea la adquisición de productos de cercanía a agricultores del territorio.

Las quejas de la comunidad educativa

Adelante Andalucía ha resaltado "las numerosas quejas de la comunidad educativa en relación a la calidad de los comedores escolares andaluces, con denuncias lideradas por Ustea, Facua, Codapa y asociaciones de AMPA". “Por eso estamos aquí hoy con un comedor escolar simbólico, junto a AMPA y ONG con las que hemos trabajado esta cuestión, que están radicadas aquí en Córdoba”, ha explicado su candidato a la Junta.

Según ha precisado el partido, algunas de las empresas actuales que sirven los comedores andaluces "han sido objeto de denuncias por productos caducados, presencia de larvas en los menús y condiciones laborales precarias para sus trabajadores".