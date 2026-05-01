Las reivindicaciones laborales son las protagonistas de este 1º de Mayo, Día de los Trabajadores. Miles de personas han salido a las calles de Córdoba este viernes en defensa del empleo de calidad y de los servicios públicos, en una movilización muy marcada por los conflictos en Hitachi y las grúas, y las elecciones andaluzas. Por otra parte, continúan las Cruces de Mayo en Córdoba en una jornada festiva, multitudinaria y de ambiente casi veraniego. Tras una noche protagonizada por los jóvenes, las familias han llenado a mediodía los recintos en un día tranquilo, agradable, para compartir ratos con los más cercanos sin agobios. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF se medirá mañana ante el Castellón, esta vez fuera de casa. Los blanquiverdes visitan al enrachado cuadro orellut, en plena lucha por el ascenso directo, con el objetivo de atar un quinto triunfo consecutivo que alimente sus opciones en este tramo final de Liga.

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