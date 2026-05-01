La actualidad del viernes 1 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El ambiente de la noche del jueves en las Cruces, la pega de carteles del inicio de la campaña del 17M y la reapertura de los jardines del Alcázar con el espectáculo nocturno abren la actualidad de este primero de mayo
Las Cruces vivieron ayer una de sus noches más épicas y llenas de la alegría de los jóvenes, que tomaron el Centro con sus ganas de fiesta y disfrute. Rebujito, cerveza y copas en mano, bailaron y disfrutaron hasta el cierre de los recintos en la previa del primero de mayo. Por otra parte, el primero de mayo coincide precisamente con el inicio de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17M. Los partidos iniciaron a medianoche la carrera electoral en Córdoba tras la pegada de carteles, con el PP jugándose la mayoría y tratando de zafarse de un pacto con Vox, y el PSOE y las izquierdas centrando su discurso en la sanidad pública, "talón de Aquiles de Juanma Moreno". Por último, los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos volvieron a abrir ayer sus puertas por la puerta grande para recibir a los visitantes y mostrar Navegantes el nuevo espectáculo de luz y sonido de Naturaleza encendida que llenará de magia las noches en este espacio desde hoy.
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- Inicio de la campaña electoral del 17M en Córdoba: los partidos pelean por 12 diputados andaluces con un PP en liza por la mayoría
- Los jardines del Alcázar reabren con un espectáculo de luz, sonido y videoarte que sitúa a Córdoba en el epicentro de la historia
Además, destacamos estas otras noticias:
17M
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Córdoba ciudad
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Salud
Provincia
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Deportes
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